McClellan se convertirá en la primera mujer negra de Virginia en el Congreso

La demócrata Jennifer McClellan prestará juramento en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el martes por la noche, lo que la convierte en la primera mujer negra en representar a Virginia en el Congreso.

La legisladora estatal desde hace mucho tiempo se inclinó por el significado histórico y personal del momento, y le dijo a The Associated Press que juraría el cargo con una Biblia familiar que contenía un recibo de un impuesto de capitación que su padre tuvo que pagar una vez metido en sus páginas.

“El hecho de que sea el primero de Virginia, el lugar de nacimiento de la democracia estadounidense y el lugar de nacimiento de la esclavitud estadounidense, es una especie de justicia poética”, dijo McClellan en una entrevista el lunes.

Cuando McClellan se una formalmente a las filas del Congreso, convertirá a Virginia en el estado número 23 en ser representado en el Congreso por una mujer negra, según un análisis reciente del Pew Research Center de registros históricos.

McClellan recordó cómo sus padres y abuelos enfrentaron obstáculos de la era de Jim Crow solo para votar. Dijo que su abuelo tenía que demostrar que sabía leer y encontrar a tres hombres blancos que lo avalaran; su padre, pastor y profesor, tuvo que pagar un impuesto de capitación para votar y guardó la prueba en su Biblia ahora desgastada; y su madre, la primera mujer de su familia en asistir a la escuela más allá del octavo grado, no votó hasta que se promulgó la Ley de Derecho al Voto de 1965.

“Lo que despertó mi interés en el gobierno fue escucharlos contar sus historias, donde vieron lo mejor del gobierno en el New Deal y lo peor del gobierno en Jim Crow”, dijo. “Esas historias no solo me hicieron querer concentrarme en hacer del gobierno una fuerza para ayudar a las personas y resolver problemas, sino que llevaré esas historias conmigo a la cámara de la Cámara”.

McClellan ganó una elección especial el mes pasado para representar al cuarto distrito de tendencia azul de Virginia, que se extiende desde el sur de Richmond hasta la frontera con Carolina del Norte. El puesto se abrió cuando el representante demócrata Donald McEachin murió semanas después de ser elegido para un cuarto mandato en noviembre.

McClellan no cambiará el equilibrio de poder en la Cámara, que está en manos de los republicanos por un estrecho margen con una mayoría de 222 escaños. Los demócratas tienen 213 escaños.

McClellan llamó a McEachin una figura de «hermano mayor», comenzando con su tutoría de estudiantes universitarios negros como ella en la Universidad de Richmond. McClellan se convirtió en asesor general asociado de Verizon durante una carrera de 20 años en la empresa. También representó partes del área de Richmond en la Asamblea General durante casi dos décadas y se unió a McEachin en la cámara estatal para impulsar una variedad de metas progresistas.

Se convirtió en una fuerza detrás de muchas propuestas demócratas, incluidos proyectos de ley para ampliar el acceso al voto, garantizar el derecho al aborto y frenar el cambio climático. Se postuló para gobernadora en 2021, pero perdió en unas primarias demócratas llenas de gente ante Terry McAuliffe.

Después de la muerte de McEachin por los efectos secundarios del cáncer colorrectal, McClellan consideró seguir sus pasos nuevamente, como lo hizo en 2017 cuando dejó vacante un escaño en el Senado estatal. Esta vez, sin embargo, se perdió las llamadas telefónicas de consejo de McEachin.

“Realmente sentí su ausencia”, dijo McClellan, y agregó que finalmente decidió que podía construir sobre su legado.

También agregará una nueva dinámica a la delegación de Virginia. McClellan tiene dos hijos y fue la primera delegada de Virginia en dar a luz mientras estaba en el cargo después de unirse a la Cámara estatal en 2006.

Durante una entrevista que estuvo salpicada con el ruido de fondo de los niños que llegaban a casa de la escuela, McClellan dijo que estaba lista “para traer una nueva perspectiva como madre negra, mujer negra y madre trabajadora”.