“Matan” legislación sobre los 5 días de enfermedad pagados en VA

A pesar de que las últimas encuestas muestran que los votantes apoyan abrumadoramente que todos los trabajadores tengan al menos cinco días de enfermedad pagados por año, la Cámara de delegados de Virginia anuló el viernes la legislación que consideraba dicho beneficio.

Una nueva encuesta realizada por 1983 Labs determinó que el 91 por ciento de los probables votantes en Virginia apoyan que todos los trabajadores deberían tener al menos cinco días de enfermedad pagados por año.

Sin embargo, el Subcomité de Comercio y Energía #5 de la Cámara de Representantes eliminó la SB 886 sin discutir la crisis de 1.2 millones de trabajadores en Virginia que no tienen días de enfermedad pagados.

“Los trabajadores de supermercados y de atención médica son trabajadores esenciales que necesitan y merecen algunos días de enfermedad pagados”, dijo el senador Surovell, quien patrocinó el proyecto de ley.

“Tener a estos trabajadores, y a todos los trabajadores, capaces de tomar algunos días de enfermedad pagados cuando ellos o sus hijos están enfermos es bueno para las familias, las empresas, las escuelas y las comunidades”, añadió.

“Como trabajadores, no queremos tener que venir a trabajar mientras estamos enfermos, pero si nos tomamos un día libre, podríamos perder nuestros trabajos o no pagar el alquiler”, indicó Janet Wainwright, miembro del sindicato UFCW (United Food and Commercial Workers).