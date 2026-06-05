Masivos despidos en la Universidad de Maryland

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Son más de 80, en medio de preocupaciones presupuestarias

Más de 80 empleados de la University of Maryland, College Park fueron despedidos el miércoles, semanas después de que las autoridades universitarias advirtieran sobre preocupaciones presupuestarias para el año fiscal 2027.

El sindicato que representa a los trabajadores de la institución, la American Federation of State, County and Municipal Employees, confirmó los despidos.

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La universidad informó que eliminó 84 puestos financiados por el estado, después de considerar vacantes existentes y jubilaciones que no serían reemplazadas. Asimismo, señaló que actualmente no tiene planes de realizar más recortes de personal, aunque aseguró que estará “preparada para responder a cambios en las circunstancias financieras a medida que surjan”.

“Reconocemos tanto el impacto personal como profesional que estas decisiones tienen sobre nuestros colegas, sus familias, sus equipos y la comunidad universitaria en general”, escribieron los líderes de la institución en una carta dirigida al profesorado y al personal. “Para quienes se ven directamente afectados y para quienes han trabajado junto a ellos, este ha sido un día extraordinariamente difícil”.

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Un portavoz del sindicato afirmó que la universidad no consultó con la organización antes de realizar los despidos y que los empleados fueron informados sin previo aviso. Según el sindicato, los trabajadores recibieron notificaciones de terminación laboral por diversos medios.

“Es indignante y decepcionante que la Universidad de Maryland haya decidido despedir a los miembros de AFSCME que hacen posible el funcionamiento de esta institución, mientras desperdicia millones de dólares en una administración sobredimensionada y en contratistas costosos”, declaró un portavoz sindical. “La Asamblea General de Maryland ya aumentó la financiación para el sistema universitario y asignó fondos para cubrir aumentos salariales para todos los trabajadores representados por AFSCME. La decisión de proceder con despidos es simplemente inaceptable”.

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El portavoz sindical agregó que la organización no recibió una notificación formal sobre cuántos de sus afiliados fueron afectados por la medida.