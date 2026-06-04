Jackie Reyes busca hacer historia en Ward 1: “La comunidad latina tendrá una guerrera en el Concejo”

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La candidata salvadoreña propone fortalecer la vivienda asequible, proteger los servicios para inmigrantes y respaldar a los pequeños negocios que han dado identidad al vecindario.

Jackie Reyes, considera que la recuperación económica posterior a la pandemia no ha beneficiado por igual a todos los sectores de la ciudad./ Johnny Yataco / Washington Hispanic

La carrera por representar al Ward 1 en el Concejo de Washington, D.C., cuenta con una candidata que conoce de primera mano los desafíos y las oportunidades que enfrentan las familias inmigrantes. Jackie Reyes, una salvadoreña que llegó a Estados Unidos en 1990, aspira a convertirse en la primera latina en representar al distrito en el Concejo de la ciudad, llevando consigo una plataforma centrada en la vivienda asequible, el apoyo a los pequeños negocios y la defensa de los derechos de la comunidad inmigrante.

Reyes asegura que su historia personal refleja la diversidad que caracteriza a Ward 1, una de las zonas más multiculturales de Washington y hogar de una importante población latina. Para ella, esa experiencia será fundamental a la hora de legislar y representar a los residentes del distrito.

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Uno de los temas que más le preocupa es el acceso a la vivienda. Recuerda que su padre pudo comprar una casa trabajando como lavaplatos, una posibilidad que, según afirma, está cada vez más fuera del alcance de muchas familias trabajadoras. Por ello, considera prioritario impulsar políticas que aumenten la disponibilidad de viviendas asequibles y que permitan a las familias permanecer en los vecindarios donde han construido sus vidas.

La candidata también plantea la necesidad de ampliar el acceso a guarderías asequibles, argumentando que el costo del cuidado infantil representa una carga significativa para muchas familias y afecta directamente su estabilidad económica y bienestar.

Otro eje central de su campaña es la protección y fortalecimiento de los pequeños negocios, especialmente aquellos que han servido durante décadas a la comunidad latina. Menciona establecimientos emblemáticos como Haydee’s Restaurant, Don Juan Restaurant, Golden Scissors y otros negocios familiares que forman parte de la identidad cultural y económica del distrito.

“Estos negocios son legados de nuestra comunidad”, sostiene Reyes. “Necesitan un plan estratégico que les permita mantenerse y crecer en un entorno económico cada vez más difícil”.

La candidata considera que la recuperación económica posterior a la pandemia no ha beneficiado por igual a todos los sectores de la ciudad. Según explica, gran parte de los esfuerzos se concentraron en revitalizar el centro de Washington, mientras que muchos corredores comerciales de los vecindarios continuaron enfrentando dificultades. Como concejal, asegura que impulsaría estrategias de desarrollo “cuadra por cuadra y barrio por barrio”, enfocadas en las necesidades específicas de cada comunidad.

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La situación de los inmigrantes también ocupa un lugar destacado en su agenda. Reyes expresa preocupación por el clima de incertidumbre que viven muchas familias debido al endurecimiento de las políticas migratorias y al temor generado por las recientes acciones de control migratorio.

En este contexto, considera que el acceso lingüístico es una herramienta fundamental para garantizar que los residentes puedan acceder a servicios públicos, educación, salud y programas de asistencia. También destaca la importancia de fortalecer la confianza entre la comunidad inmigrante y las instituciones gubernamentales.

Uno de los temas que menciona con especial preocupación es la posible eliminación de programas de salud que han beneficiado históricamente a inmigrantes de bajos recursos. Reyes afirma que proteger esos avances será una de sus principales prioridades si llega al Concejo.

🔍 Jackie Reyes, (al centro con lentes/ primera fila), busca hacer historia en Ward 1, ella dice que la comunidad latina tendrá una guerrera en el Concejo. Foto cortesía/ Jackie Reyes campaign.

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Respecto al desarrollo económico, la candidata reconoce que el crecimiento de la ciudad es necesario, pero insiste en que debe beneficiar directamente a quienes ya viven y trabajan en Washington. Su propuesta contempla priorizar la contratación de empresas, contratistas y trabajadores locales para proyectos financiados con recursos públicos.

“El dinero de Washington debe quedarse en Washington”, afirma Reyes, quien considera que esta estrategia ayudaría a generar empleos, fortalecer la economía local y reducir el desplazamiento de residentes de larga data.

Con una trayectoria vinculada al servicio público y al trabajo comunitario, Reyes recuerda que ha colaborado con diversas administraciones municipales, incluyendo la del exalcalde Adrian Fenty y el concejal Jim Graham, así como con la actual alcaldesa Muriel Bowser. Durante esos años, señala, ha trabajado conectando a residentes con recursos y servicios, especialmente dentro de las comunidades inmigrantes y de bajos ingresos.

De cara a los votantes latinos de Ward 1, Reyes envía un mensaje de compromiso y representación. Afirma que, de ser elegida, luchará por cada familia, cada negocio y cada sueño de la comunidad latina, salvadoreña e inmigrante del distrito.

“Estamos viviendo tiempos de incertidumbre económica y social”, señala. “La comunidad necesita una voz fuerte en el Concejo que defienda la vivienda asequible, proteja a los pequeños negocios y garantice que las familias inmigrantes sigan teniendo oportunidades para prosperar”.

Con esa promesa, Jackie Reyes busca convencer a los votantes de Ward 1 de que su experiencia personal, su trabajo comunitario y su visión para el futuro pueden convertirla en una defensora efectiva de una de las comunidades más diversas y dinámicas de la capital del país.