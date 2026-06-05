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Buscan a una mujer y a su novia

Acusadas del asesinato de una madre
Buscan a una mujer y a su novia
By Washington Hispanic
junio 05, 2026 6:40 am

La policía del condado de Montgomery, en Maryland, busca a dos mujeres acusadas de asesinar a la madre de 67 años de uno de los sospechosos.

Vanessa Tjongarero-Henderson, de 29 años y residente de Clarksburg, y su novia Samantha Raebel, de 36 años y residente de Phoenix, han sido acusadas de asesinato en primer grado por la muerte de Hilde Henderson, la madre de Tjongarero-Henderson.

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Henderson fue hallado muerto el 26 de mayo en un apartamento en Fenwick Lane en Silver Spring, según informó la policía en un comunicado de prensa .

Tras la autopsia, la muerte de Henderson fue declarada homicidio. Los detectives identificaron a la pareja como sospechosas de su muerte y obtuvieron órdenes de arresto, según informó la policía.

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Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Tjongarero-Henderson y Raebel debe llamar al 911 o visitar la línea de información en línea de la policía del condado de Montgomery .

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