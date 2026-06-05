Junta escolar aprueba un presupuesto de 3.700 millones de dólares con recortes de empleo

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Más de 100 de ellos vacantes

La Junta de Educación del Condado de Montgomery aprobó el jueves un presupuesto de 3.700 millones de dólares que elimina 415 puestos de trabajo, más de 100 de ellos vacantes.

Entre los puestos de trabajo que se suprimirán se encuentran 43 trabajadores sociales y 27 auxiliares de atención al alumnado, especialistas capacitados para defender los derechos de los estudiantes y trabajar con los centros educativos en cuestiones como la asistencia, la disciplina y la falta de vivienda.

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Algunos puestos, como los de orientadores universitarios y profesionales y psicólogos escolares, se salvaron de la eliminación tras una revisión adicional por parte de la junta antes de la reunión del jueves.

La presidenta de la Junta de Educación, Grace Rivera-Oven, se emocionó hasta las lágrimas al comunicar a la sala de audiencias, repleta de gente, que los miembros de la junta tuvieron dificultades para tomar la decisión de la votación.

“Esto es increíblemente personal, desgarrador y doloroso”, dijo.

La miembro de la junta directiva Julie Yang, que se presenta como candidata al Consejo del Condado de Montgomery, también tuvo dificultades para mantener la compostura mientras le decía a la multitud: "La verdad es que no hay manera de reducir un presupuesto de esta magnitud sin afectar a la gente".

“Tenemos que tomar estas decisiones dolorosas y no podemos eludir esa responsabilidad”, dijo Brenda Wolff, vicepresidenta de la junta escolar.

Pero un miembro del público le gritó una pregunta a la junta. Citando el tiroteo en la escuela secundaria Wootton en febrero, cuando el personal escolar, incluidos los trabajadores sociales, brindaron apoyo a los estudiantes, preguntó: "¿Quién va a apoyar a los estudiantes del próximo año?".

La multitud estalló en aplausos.

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El presupuesto aprobado por la junta escolar se produjo tras la aprobación por parte del Consejo del Condado de Montgomery de un plan de gastos de 7.900 millones de dólares, que incluía 3.700 millones para el sistema escolar.

El superintendente Thomas Taylor había solicitado un aumento presupuestario de 179 millones de dólares con respecto a la asignación del año pasado, alegando el aumento de los gastos y los gastos obligatorios vinculados al Plan Maestro para el Futuro de Maryland, un ambicioso plan de reforma estatal.

El consejo no financió completamente la solicitud del sistema escolar, pero sí aumentó el gasto escolar en 143 millones de dólares, dejando a MCPS con un déficit de 36 millones de dólares respecto a su plan de gastos solicitado.

“Este presupuesto crea más problemas de los que resuelve”, dijo Taylor a la junta escolar antes de la votación del jueves, señalando que algunos mecanismos de financiación puntuales plantean desafíos para los planes de gasto escolar del próximo año.

El presupuesto fue aprobado con una votación de 7 a 1. La miembro de la junta escolar Rita Montoya, quien votó en contra, afirmó que el sistema escolar debería haber buscado con mayor ahínco maneras de evitar la eliminación de puestos de trabajo existentes que tienen un impacto directo en los estudiantes.

“Como no puedo mirarlos a ustedes, nuestra comunidad, a los ojos y decirles que siento que lo hemos logrado, no puedo apoyar este presupuesto”, dijo Montoya entre aplausos entusiastas.

La miembro de la junta directiva, Laura Stewart, dijo a la multitud que, por difícil que haya sido este proceso presupuestario, “¿saben qué? El año que viene será aún más difícil. El año que viene seguiremos considerando recortes. Esta es la realidad en la que nos encontramos”, afirmó.

Antes de la votación, padres, alumnos y miembros del personal pidieron a la junta escolar que protegiera los puestos de trabajo que prestan servicios directos a los estudiantes.

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Ayana Manzanares, trabajadora social clínica, afirma que los recortes no reducirían las necesidades de los estudiantes.

Según ella, los estudiantes llegan a la escuela con problemas como pensamientos suicidas, depresión y ansiedad, y “la votación de hoy no se trata de lo que MCPS puede permitirse, sino de lo que MCPS está dispuesto a arriesgar”.

Los estudiantes se unieron a los miembros del personal para hacer comentarios antes de la votación de la junta.

“El personal de apoyo suele ser el primero en darse cuenta cuando un estudiante tiene dificultades”, dijo Grant Nelson, un alumno de undécimo grado de la escuela secundaria Bethesda-Chevy Chase.

David Stern, presidente de la Asociación de Educación del Condado de Montgomery, que representa a miles de maestros y personal escolar, dijo sentirse aliviado al ver que se habían salvado algunos puestos de trabajo.

Sin embargo, Stein declaró que el sistema escolar sufre de una "financiación insuficiente crónica" a pesar de los aumentos presupuestarios.

“No hemos recuperado el nivel de financiación por alumno que teníamos en 2009, antes de la Gran Recesión”, dijo Stein.

De cara al futuro, Stein coincidió con Taylor en que el próximo año será "muy, muy, muy difícil". Y sugirió un enfoque que involucre la colaboración de todos para la financiación escolar.

“Creo que nuestros socios del gobierno estatal deben trabajar para brindar flexibilidad financiera a los condados”, dijo. “No podemos seguir en este ciclo de recortes constantes y luego preguntarnos por qué no se brindan servicios a nuestros estudiantes y sus familias”.