Maryland: ‘ droga zombie’, desafiante

La xilazina, también llamada «tranquilizante» y «droga zombi», aparece cada vez más en el suministro de drogas ilícitas en todo el estado.

“Da bastante miedo”, dijo la recién nombrada Secretaria Especial para la Respuesta a los Opioides de Maryland, Emily Keller. “Estamos viendo un aumento creciente de las heridas. Es alarmante”.

Los signos reveladores de la droga son heridas espantosas cerca del punto de inyección.

“Estamos hablando de heridas bastante grandes aquí, que exponen tanto huesos como músculos reales, tendones, heridas profundas muy, muy significativas”, dijo el Dr. Malik Burnett, director del Centro de Servicios de Reducción de Daños en el Departamento de Salud de Maryland. “Muy en el marco del nivel de amputación”.

Los científicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) comenzaron a recolectar y analizar parafernalia de drogas en Maryland en octubre pasado a través de un nuevo programa de vigilancia llamado RAD, análisis rápido de drogas. Hasta el momento, la agencia ha analizado más de 1000 muestras y ha encontrado xilazina en el 45 % del suministro.

Y aunque los científicos pueden detectar la xilazina, todavía hay mucho que los médicos desconocen sobre el fármaco: cómo afecta a los humanos y cuál es la mejor forma de tratarlo.

‘Un sedante veterinario’

La xilazina no es técnicamente ilegal. Eso es porque es una especie de tranquilizante que se usa para los animales, de ahí el nombre de la calle «tranq».

“La xilazina es un sedante veterinario que se usa principalmente para dormir a los animales”, dijo Burnett. “Ahora se incorpora regularmente al suministro ilícito de opiáceos en el estado de Maryland”.

En los humanos, la droga tiene «efectos sedantes» similares, explicó Burnett, y hay «muchos datos correlativos que muestran una mayor incidencia de heridas relacionadas con las drogas inyectables».

El fármaco no se ha estudiado formalmente en humanos, lo que hace imposible que los científicos y los médicos sepan cómo funciona la xilazina en el cuerpo humano.

“No tenemos buenos datos científicos para poder describir no solo los efectos a nivel humano, sino también los efectos secundarios”, dijo Burnett.

Esto dificulta el tratamiento de los problemas de salud relacionados con la xilazina, tanto a corto como a largo plazo.

En el caso de una sobredosis, la naloxona revierte los efectos de un opiáceo en el cuerpo. Después de usar naloxona en un paciente, generalmente despierta a la persona. Pero cuando la xilazina está presente, la persona puede permanecer muy sedada, lo que dificulta saber si la naloxona está funcionando porque el paciente no siempre se despierta.

Esto ha hecho que la gente se pregunte si la naloxona, que a menudo se vende como Narcan, funciona contra la xilazina.

“Las personas siempre deben usar naloxona cuando sospechan que alguien está experimentando una sobredosis de opioides, si la xilazina está a bordo, es posible que la víctima de la sobredosis no se despierte por completo, pero debería ver que comienza a respirar nuevamente”, dijo. “Es por eso que es fundamental llamar siempre al 911 para pedir ayuda además de administrar naloxona”.

La clave no es despertar a la gente, sino simplemente reiniciar la respiración del paciente. Colocar a una persona de lado una vez que comienza a respirar también ayuda, dijo Burnett.

El sistema médico no sabe cómo tratar las heridas causadas por la xilazina. Los pacientes que toman xilazina están atrapados entre los centros de tratamiento de drogas que no pueden atender las heridas y los centros médicos que no están diseñados para ayudar con las lesiones relacionadas con las drogas.

“Nuestro sistema médico no está bien diseñado para atender a pacientes con heridas crónicas [de xilazina]”, dijo Burnett. “Hay un estigma asociado con el uso de drogas inyectables y las heridas creadas por la inyección, lo que dificulta que estas personas obtengan ayuda”.

‘Es como si estuvieras jugando whack-a-mole’

El programa RAD prueba la parafernalia de drogas después de su uso, lo que dificulta rastrear los orígenes de la xilazina.

“Tenemos datos que sugieren que hay narcotraficantes transnacionales que tienen incentivos para poner todo tipo de sustancias diferentes en el suministro de drogas ilícitas”, dijo Burnett. “Pero dónde, específicamente, se está introduciendo la xilazina, eso no está claro”.

Otras posibles fuentes de la droga son la desviación de las clínicas veterinarias y el mercado negro en línea, dijo Burnett.

A pesar de no conocer la fuente exacta de xilazina, la razón por la que está apareciendo tanto está clara para Burnett.

La xilazina encaja en toda una serie de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) que están definiendo una nueva fase de la epidemia de opiáceos. Y este nuevo conjunto de NPS es solo la última etapa en una carrera para crear drogas más rápido de lo que pueden prohibirse.

“Entonces, la razón por la cual los químicos ilícitos han creado todas estas diversas sustancias es porque querían evitar el enjuiciamiento penal”, dijo Burnett. “Tratar de hacer leyes para prohibir todas estas nuevas sustancias es como jugar un juego de whack-a-mole”.

Primero fue la heroína, luego los fabricantes de drogas comenzaron a agregar fentanilo a la mezcla. Luego, los fabricantes de medicamentos comenzaron a hacer pequeñas modificaciones al fentanilo, haciéndolos técnicamente legales. Una vez que todos fueron prohibidos, el NPS comenzó a aparecer. El más destacado es la xilazina.

“Ilustra claramente este fenómeno llamado la ley de hierro de la prohibición”, dijo Burnett. “En la medida en que prohíba sustancias particulares, ciertamente no va a detener la demanda ilícita de dichas sustancias. Y la gente va a innovar intencionalmente para sortear las prohibiciones que estás creando”.

‘No puedes arrestar tu salida de esto’

Keller, el secretario especial de Maryland para la Respuesta a los Opioides, dijo que la salida de la crisis de los opioides no es el sistema legal, sino el sistema de salud.

“No se puede arrestar para salir de esto”, dijo Keller, ex alcalde de Hagerstown, Maryland. “Cuando hablamos de alguien que está luchando contra un trastorno por uso de sustancias, no puedes encarcelarlo y pensar que eso lo va a solucionar. (Eso) simplemente no funciona”.

Para Keller, es personal.

“Mi mejor amiga tenía un trastorno por uso de sustancias”, dijo. “Vi que el sistema le fallaba todo el tiempo. Siguió siendo encerrada durante 90 días, y yo seguí rogándoles a los jueces: ‘Ella no necesita 90 días en la cárcel; ella necesita tratamiento’”.

En 2019, Keller se postuló para alcalde e hizo campaña para cambiar la forma en que la ciudad lidiaba con el uso de opioides.

“Desafortunadamente, a la mitad de mi campaña inicial, ella perdió la vida por una sobredosis”, dijo Keller. “Para mí, perder a mi mejor amigo, desde los 5 años, a los 30 años, fue el momento más devastador de mi vida”.

Cuando se le preguntó cómo planea combatir la epidemia de opiáceos en curso y la aparición de xilazina, Keller dijo que correr la voz es un primer paso.

“Creo que la educación es clave”, dijo Keller. “La heroína está solo en el 1,5% de las muestras, pero si hablas con la gente en la calle, piensan que están consiguiendo heroína. Así que creo que el nivel de educación por sí solo es muy importante y poder estar al frente de las tendencias que están sucediendo”.

Keller también quiere desestigmatizar la adicción a los opioides.

“Creo que simplemente humanizar lo que está sucediendo aquí porque no se trata de una sola persona, un vecindario, un área o un grupo demográfico”, dijo. “Quiero decir, esta es la realidad de dónde estamos. Tenemos que superarlo juntos”.