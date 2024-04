Toque de queda impone PG en el National Harbor

Luego de una serie de incidentes caóticos que involucraron a adolescentes en el área de National Harbor, la ejecutiva del condado de Prince George’s, Maryland, Angela Alsobrooks, anunció que se restablecerá un toque de queda para jóvenes enfocada en controlar el crimen y el delito a lo largo de la costa a partir de este viernes 16 por la noche.

El sábado 20 de abril, alrededor de 800 jóvenes que estaban en el National Harbor se dedicaron a pelear, robar en tiendas, fumar ilegalmente y participaron en otras conductas criminales, dijo a la prensa el jefe de policía Malik Aziz.

Alsobrooks declaró el jueves 25 el estado de emergencia que permite a los funcionarios imponer un toque de queda juvenil para frenar de raíz esos incidentes. Los niños y adolescentes no acompañados menores de 16 años no pueden ingresar a National Harbor los viernes, sábados y domingos por la noche de 5 p.m. a 6 a.m.

La orden de Alsobrooks se produce después de que el Consejo del Condado de Prince George’s tomara medidas para abordar los incidentes en National Harbor esta semana. El Comité Plenario aprobó el martes un proyecto de ley de emergencia que permitiría al jefe de policía del condado designar zonas de toque de queda para menores si lo solicitan los propietarios de establecimientos minoristas y comerciales.

“En este momento ha sido National Harbor. La siguiente podría ser Bethesda”, advirtió el jueves la presidenta del consejo del condado, Jolene Ivey. «Pero si es en cualquier otro lugar del condado de Prince George’s, estamos preparados gracias a la legislación que se está abriendo camino».

¿Cómo funcionará?

Los niños que no estén con sus padres o tutores las noches de fin de semana recibirán primero una advertencia.

Los padres tendrán que recoger a sus hijos o podrán regresar a casa de la misma manera como viajaron a National Harbor.

Después de eso, si los niños son sorprendidos infringiendo el toque de queda, Aziz dijo que se enviará por correo un aviso por escrito a sus padres.

Si los menores vuelven a incumplir el toque de queda, sus padres podrían recibir una multa de 50 dólares.

A partir de ahí las multas aumentan progresivamente. Una segunda infracción resultará en una multa de $100 y cualquier incumplimiento posterior del toque de queda resultará en una multa de $250 para los padres.

Se harán algunas excepciones al toque de queda, incluidos los jóvenes que salen del trabajo o regresan de una actividad patrocinada por la escuela, como el baile de graduación.