Maryland demanda a la administración Trump por la ubicación de la sede del FBI

Funcionarios de Maryland demandaron el jueves a la administración del presidente Donald Trump por bloquear la construcción, previamente aprobada, de la nueva sede del FBI en las afueras de la capital del país.

El gobernador Wes Moore se unió a otros líderes de Maryland para criticar el plan de trasladar la sede del FBI varias cuadras desde su ubicación actual en Washington al complejo del Edificio Ronald Reagan, en lugar de a Greenbelt, Maryland, que había sido seleccionado por la administración Biden para un edificio moderno después de años de planificación.

El FBI anunció el cambio durante el verano tras una larga disputa sobre la ubicación. Pero Moore, demócrata, describió ese edificio como “demasiado viejo, demasiado pequeño y demasiado expuesto”.

“El gran problema del actual edificio del FBI es que carece de las medidas de seguridad y protecciones modernas que la agencia necesita en 2025”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa con otros funcionarios de Maryland.

La ubicación en los suburbios de Washington elegida por la administración Biden fue seleccionada por encima de la cercana Virginia tras una intensa competencia entre los dos estados.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, afirmó que la administración Trump desechó ilegalmente años de planificación del Congreso.

“Lo que realmente vemos es una administración a la que no le gusta la decisión del Congreso, así que intenta revertirla sin volver a someterla a votación”, dijo Brown. “Eso viola la ley federal. Viola las directivas del Congreso. Perjudica a los habitantes de Maryland a quienes se les prometieron empleos y oportunidades. Por eso tomamos medidas”.

Brown, demócrata, afirmó que la administración Trump está “intentando reprogramar y transferir ilegalmente más de mil millones de dólares en fondos que el Congreso destinó específicamente al proyecto Greenbelt”.

“Violaron directivas explícitas del Congreso que limitaban la selección del sitio a las tres ubicaciones autorizadas. Ignoraron los requisitos federales de consultar con el gobierno estatal y local, y actuaron de manera arbitraria y caprichosa al abandonar años de planificación cuidadosa sin explicación ni justificación”, dijo Brown.

En la demanda federal, Maryland pide al tribunal que “detenga la selección ilegal del Edificio Reagan, impida el desvío de fondos asignados por el Congreso y garantice que la administración Trump cumpla la ley”, dijo Brown.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre la demanda.

Los senadores estadounidenses Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks dijeron que el sitio de Greenbelt fue elegido después de un proceso de selección exhaustivo y transparente que determinó que era “el mejor sitio para una nueva sede del FBI que cumpla con las necesidades de seguridad y misión de la Oficina”.

“La Administración Trump no tiene motivos para ignorar esta selección, ni para desviar ni un solo centavo de los fondos que el Congreso asignó específicamente para la construcción del sitio seleccionado mediante concurso”, dijeron los senadores en una declaración conjunta.

La ejecutiva del condado de Prince George, Aisha Braveboy, dijo que la construcción de la sede en Greenbelt sería el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia del condado, creando más de 7.500 empleos y agregando alrededor de 4.000 millones de dólares en beneficios económicos para el condado y el estado.

La actual sede del FBI en la Avenida Pensilvania, el Edificio J. Edgar Hoover , fue inaugurada en 1975. Quienes apoyan el traslado de la sede argumentan que el edificio de estilo brutalista , rodeado de redes para proteger a los peatones de la caída de escombros, se encuentra en mal estado. Las conversaciones para su reubicación llevan años en curso.

El FBI y la Administración de Servicios Generales anunciaron en una declaración conjunta en julio que trasladar la sede a una propiedad ya existente, a tan solo unas cuadras de distancia, evitaría la necesidad de construir un edificio completamente nuevo en los suburbios de Washington, lo que, según dijeron, habría llevado años y habría sido costoso para los contribuyentes.

El edificio Reagan alberga, entre otros inquilinos, al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.