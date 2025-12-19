Maryland avanza con reparaciones por la esclavitud

Los legisladores de Maryland votaron para avanzar en la creación de una comisión estatal que estudiará posibles reparaciones por la esclavitud, luego de anular el veto emitido a principios de este año por el gobernador Wes Moore. La decisión marca un momento clave en el debate del estado sobre cómo abordar las consecuencias duraderas de la esclavitud y el racismo sistémico.

La anulación del veto, aprobada el martes por la Asamblea General controlada por los demócratas, revierte la decisión de Moore, quien es actualmente el único gobernador afroamericano del país. En su carta de veto, el gobernador reconoció que fue una decisión difícil, pero sostuvo que ya existe suficiente investigación sobre el legado de la esclavitud y que ahora es momento de pasar a la acción.

Sin embargo, los líderes legislativos argumentaron que una comisión formal es necesaria para analizar cómo implementar reparaciones de manera eficaz, legalmente viable y con un impacto real.

“Este no es un tema sencillo ni meramente simbólico”, afirmó el senador Charles Sydnor, demócrata y defensor del proyecto. “Sin un estudio estructurado y exhaustivo, las reparaciones corren el riesgo de ser desestimadas o impugnadas, independientemente de su justificación moral”.

Tras la anulación del veto, Moore reiteró su compromiso de abordar las desigualdades raciales, aunque expresó su desacuerdo con el enfoque adoptado por la legislatura. En un comunicado, el gobernador señaló que espera trabajar junto a los legisladores en lo que describió como una urgente “labor de reparación”, especialmente en un contexto en el que las políticas federales podrían afectar de manera desproporcionada a comunidades históricamente marginadas.

La legislación establece que la comisión evaluará una amplia gama de posibles medidas de reparación. Entre ellas se incluyen declaraciones oficiales de disculpa por el papel del estado en la esclavitud, compensación económica, alivios en el impuesto a la propiedad y una mayor asistencia en servicios sociales. Otras propuestas contemplan apoyo para la compra de vivienda, incentivos para pequeños negocios, ayuda para el cuidado infantil, condonación de deudas y exenciones del pago de matrícula en la educación superior, así como la reducción o eliminación de tarifas de licencias y permisos.

La historia de Maryland le otorga un peso particular a este debate. Aproximadamente el 30% de la población del estado es afroamericana, el porcentaje más alto de cualquier estado fuera del sur profundo del país. Maryland fue un estado esclavista y fronterizo durante la Guerra Civil, y defensores de las reparaciones sostienen que ese legado continúa influyendo en las desigualdades en riqueza, vivienda, educación y salud.

El impulso a las iniciativas de reparaciones a nivel nacional cobró fuerza tras el asesinato de George Floyd en 2020, lo que generó protestas masivas y renovó el debate sobre la justicia racial. Desde entonces, varios estados y ciudades han explorado medidas similares, aunque el avance ha sido desigual y políticamente complejo.

Los defensores de la comisión en Maryland aseguran que la votación envía un mensaje contundente en medio de lo que describen como una creciente reacción en contra de las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

“En un momento en el que se cuestionan o se intenta silenciar las conversaciones sobre raza e historia, esta acción reafirma nuestro compromiso con la verdad, la rendición de cuentas y un progreso significativo para los afroamericanos de Maryland”, señaló el Caucus Legislativo Negro del estado en un comunicado.

La decisión de Maryland se produce en paralelo a acciones similares en otros estados. En California, el gobernador Gavin Newsom aprobó fondos para estudiar la verificación de linaje de descendientes de personas esclavizadas, pero vetó otros proyectos de ley impulsados por el caucus afroamericano, lo que refleja la complejidad política de convertir el debate sobre reparaciones en políticas concretas.

A medida que la comisión de Maryland comience su labor, el estado se suma a una conversación nacional más amplia sobre cómo enfrentar las injusticias históricas y si el estudio, la acción directa o una combinación de ambos pueden conducir a un cambio duradero.

Photo Caption:

La anulación del veto, aprobada el martes por la Asamblea General controlada por los demócratas, revierte la decisión de Wes Moore. Photo/ Wes Moore X account