Madres denuncian que sus hijos fueron agredidos en un autobús escolar para necesidades especiales

Una tarde de principios de marzo, Daniela observó cómo su hija bajaba del autobús como hacía habitualmente.

Notó bultos en la cara y se asustó de inmediato. Llamó urgentemente a la Escuela Primaria Springfield Estates, donde su hija, que tiene autismo, asiste al kínder. El autobús transporta a menos de 10 estudiantes con discapacidad a casa cada día, dijo.

Cuando Daniela, quien pidió no revelar su nombre completo, le preguntó a su hija qué había pasado, ella respondió: «¡Buu, buu, mami! ¡Ciruela! ¡Ciruela!».

Tardó más de una semana, pero Daniela pidió revisar el video del autobús. Mostraba a otro estudiante tocando inapropiadamente a su hija, dijo.

“Vi al niño tocar a mi hija, poner sus manos en sus partes íntimas y luego estaba empujando las manos de mi hija en sus partes íntimas”, dijo Daniela.

Se puso en contacto con la policía para informarles y se enteró de que otros estudiantes podrían haber experimentado algo similar.

Cuando Lisa Centeno, otra madre de un niño en edad preescolar, se enteró, contactó al director de inmediato. Entonces se enteró de que su hijo, que también es autista, había sido agredido en el autobús escolar.

Las imágenes de video, dijo Centeno, muestran a otro estudiante que parecía estar golpeando la parte posterior de la cabeza de su hijo y empujándola.

Ahora, las mamás de Springfield están instando al sistema escolar a asegurarse de que los estudiantes con discapacidades en todo el condado sean tratados adecuadamente.

“Se supone que debemos enviar a nuestros hijos de la escuela porque creemos que están seguros, ¿no?”, dijo Daniela. “Necesitan capacitación, necesitan seguimiento. Los conductores, los asistentes, todo”.

En una declaración, un portavoz del sistema escolar dijo que el superintendente adjunto de la región, el jefe de escuelas y el departamento de transporte están en contacto con las familias afectadas para abordar sus preocupaciones.

“Debido a las leyes de privacidad estatales y federales, no podemos comentar sobre casos específicos de estudiantes individuales”, dijo el distrito en un comunicado.

Mientras tanto, los detectives del Escuadrón de Abuso Infantil de la policía del Condado de Fairfax están investigando y «trabajando en estrecha colaboración con las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax para recopilar toda la información relevante», dijo el departamento.

El conductor del autobús, dijeron las mamás, fue puesto en licencia administrativa.

Al comienzo del año escolar, había un asistente en el autobús, dijo Centeno, pero después de unas semanas, eso cambió.

La pareja había estado pidiendo ayuda adicional porque sus hijos «se desabrochaban, se levantaban y se ponía de pie constantemente antes de que el autobús se detuviera. Pasaban casi todo el tiempo con problemas al bajar del autobús, y ahora entiendo por qué se desabrochaban antes de tiempo», dijo Centeno.

Centeno dijo que su defensa no tuvo éxito porque un asistente de autobús no figura en los Planes Educativos Individualizados (PEI) de sus estudiantes. También le informaron que el departamento tenía problemas de personal.

«Estamos tratando de abogar para que haya un asistente en cada autobús para necesidades especiales, independientemente de si está en el IEP o no», dijo Centeno.

Un portavoz del sistema escolar dijo que ahora hay dos asistentes de autobús en ese autobús cada tarde, pero los hijos de Daniela y Centeno ahora están en uno diferente.

“No puede decirme: ‘Mami, me pasó esto. Mami, alguien me está tocando. Mami, este niño me está haciendo algo’. Y eso es muy frustrante para mí y para mi esposo”, dijo Daniela.

El distrito escolar aún está revisando más videos, dijeron Daniela y Centeno, pero esperan una disculpa del departamento de transporte del sistema escolar y que se rindan cuentas, para que otros padres de estudiantes con discapacidades puedan sentirse cómodos al poner a sus hijos en un autobús similar.

“Estamos defendiendo a nuestros hijos, pero otros padres deben ser conscientes de la situación en la que están poniendo a sus hijos al subirlos al autobús”, dijo Centeno.