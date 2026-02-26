Los tribunales de DC crean una nueva vía para que las personas sin abogados obtengan ayuda legal

Las personas que no son abogados y que reciben capacitación ahora podrán ayudar con asuntos civiles en DC, como parte de una nueva orden emitida por los Tribunales de DC a principios de este mes que amplía el acceso a la asistencia legal para las personas sin abogado

La norma, cuya entrada en vigor está prevista para abril, crea un marco para los trabajadores de justicia comunitaria, o personas no abogados que están supervisadas y capacitadas para ofrecer asistencia legal limitada a través de una asociación con organizaciones de servicios legales.

Esta medida llega después de un año de evaluación sobre el posible papel de las personas no abogados a la hora de ofrecer ciertos tipos de ayuda legal a los residentes de DC.

A partir de 2017, el 97% de los demandantes en casos de paternidad y manutención infantil, y en asuntos de sucesiones pequeñas, se representan a sí mismos en el Tribunal Superior de DC, según un informe de 2025 del Grupo de Trabajo de Reforma Regulatoria Legal Civil de los Tribunales del Distrito de Columbia.

“Nos enfrentamos a una necesidad extraordinaria”, dijo Nancy Drane, directora ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Justicia de DC . “Miles de residentes del Distrito no reciben la ayuda legal que necesitan”.

El modelo del Trabajador de Justicia Comunitaria podría compararse con la consulta de una enfermera practicante en un consultorio médico. Ariel Levinson-Waldman, directora de la organización sin fines de lucro Tzedek DC , afirmó que una persona que participa en un programa supervisado podría brindar ayuda, «igual que lo hace su enfermera practicante».

Tzedek DC ofrece asistencia legal y asesoramiento financiero pro bono. Sin embargo, Levinson-Waldman afirmó que miles de personas son elegibles para sus servicios y el trabajo de proveedores similares, y solo unos pocos están disponibles para ayudar.

“Muchos de los casos con gran volumen de casos del tribunal son casos en los que el residente de Washington D. C. no recibe ayuda”, dijo. “Consideramos que esta iniciativa es una forma de cambiar esta situación, de brindar a más personas oportunidades de acceso a la justicia y de destinar más recursos a este problema”.

Ya sea que se trate de divorcio, casos de custodia, reclamos menores o casos de manutención infantil, hay mucho en juego.

Sin un abogado o alguien que pueda ayudar de alguna manera, los casos a menudo no salen como deberían. Afecta a su familia, su futuro, sus finanzas y, a veces, el acceso a la custodia de sus hijos, dijo Levinson-Waldman.

En algunos casos, Drane comentó que las personas que experimentan problemas como desalojos o conflictos familiares gestionan sus casos sin la ayuda de un abogado porque la asistencia legal es costosa. Los grupos de servicios legales gratuitos tienen capacidades y presupuestos limitados.

Bajo el modelo de Trabajador de Justicia Comunitaria, las organizaciones podrían capacitar a su propio personal para ayudar o asociarse con organizaciones comunitarias sin fines de lucro.

“En la práctica, esto significaría que tendremos más ayudantes en la comunidad capacitados y autorizados para brindar ciertos tipos de asistencia legal”, dijo Drane. “Lo mejor de los Trabajadores de Justicia Comunitaria es que reciben lo que yo llamaría ‘capacitación breve para tareas breves’”.

Karen Dale, presidenta de mercado y directora ejecutiva de AmeriHealth Caritas Distrito de Columbia , afirmó que las personas «necesitan asistencia, necesitan apoyo. Tener a alguien a tu lado que te ayude a navegar con precisión y te guíe a los recursos adecuados de manera oportuna debería ayudar a que menos vidas, familias y comunidades se descarrilen».

Levinson-Waldman afirmó que este enfoque proporcionará una manera formal para que los voluntarios “con espíritu público” ayuden a sus vecinos.