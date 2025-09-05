Los líderes de DC reaccionan a la demanda destinada a poner fin al despliegue de la Guardia Nacional

Mientras las tensiones legales y políticas aumentan por la intervención federal en el Distrito, la alcaldesa Muriel Bowser está dirigiendo su atención hacia el final de la emergencia criminal declarada por el presidente Donald Trump, mientras que los miembros del consejo respaldan una demanda que impugna el continuo despliegue de la Guardia Nacional.

En una conferencia de prensa el jueves por la mañana, tras el anuncio de la demanda interpuesta por el fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, que impugna el uso de la Guardia Nacional, Bowser declaró: «Esta ha sido una cuestión legal durante toda la emergencia, no solo hoy. Y simplemente reitero que mi enfoque, y el de nuestro centro de operaciones de emergencia, está en planificar la salida de la emergencia la próxima semana».

El Ejército dijo más tarde que estaba extendiendo las órdenes para que la Guardia Nacional de DC permanezca en la capital de la nación hasta el 30 de noviembre, dijeron dos funcionarios estadounidenses a ABC News el jueves.

Está previsto que la emergencia criminal finalice el 10 de septiembre.

Bowser dijo que no le han consultado sobre ninguna posible extensión.

No estoy seguro de que eso indique cuánto tiempo estarán desplegados. Sé que hay muchos informes sobre su agotamiento. Y lo entiendo, porque los despliegues son difíciles. La gente está lejos de sus familias y no necesariamente creen que estén en una misión, dijo Bowser.

“Por lo tanto, creo que los despliegues están siguiendo su curso”, añadió. “Estamos organizados para aprovechar al máximo nuestros propios recursos de seguridad pública y cualquier recurso adicional. Y creo que ese es un mensaje para el Congreso”.

Los miembros del consejo reaccionan a la demanda

En declaraciones, el miembro del Consejo del Distrito 3 Matthew Frumin y el miembro del Consejo General Robert White expresaron su apoyo a la demanda.

“Se acaba de emitir una decisión que indica que el presidente ha desplegado indebidamente a la Guardia Nacional en otros lugares”, dijo Frumin. “Por lo tanto, tiene sentido que el fiscal general aproveche esos hallazgos en otras jurisdicciones para intentar ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo, que es no tener soldados armados en nuestras calles”.

White se hizo eco de ese apoyo y dijo que cree que el Fiscal General Schwalb ha construido un «caso sólido».

“Lo que hace el presidente es ilegal. No respeta al Congreso, no respeta el autogobierno local, no respeta a los residentes de Washington D. C.”, dijo White.

Frumin también habló sobre la posición de la alcaldesa, calificándola de «increíblemente difícil». Reconoció las críticas que Bowser ha enfrentado, pero dijo que está tratando de encontrar una solución.

“Si pudiéramos llegar a un punto donde la actividad de ICE estuviera bajo control y la Guardia Nacional se retirara, eso sería una gran mejora respecto a la situación actual”, dijo.

Dijo que Bowser probablemente tiene la idea más clara de lo que podría conducir al fin de la emergencia, dada su comunicación directa con funcionarios federales.

«Tengo que creer que ella sabe que esto podría no funcionar, pero ha decidido que este es el mejor y más constructivo camino a seguir. Y quiero apoyarla en eso», dijo Frumin.

Sin embargo, White adoptó una postura radicalmente distinta. Advirtió que la reciente orden del alcalde, que establece un centro de operaciones para coordinarse con las fuerzas del orden federales, podría transmitir un mensaje equivocado y socavar la autonomía de Washington D. C.

“Tenemos que proteger a Washington D. C., el autogobierno local y la democracia”, dijo White. “Es difícil para las voces nacionales, otros gobernadores y miembros del Congreso decir ‘detengan lo que está sucediendo en Washington D. C.’ si reciben el mensaje de que Washington D. C. lo acoge con satisfacción. En realidad, Washington D. C. no lo acoge con satisfacción”.

Bowser, al responder a las críticas del miércoles, dijo que su objetivo es poner fin a la emergencia, no invitar a la intervención federal.

Aun así, White acusó al alcalde de intentar apaciguar al presidente, una estrategia que cree está destinada al fracaso.

«No va a funcionar», dijo. «Tenemos que asegurarnos de trabajar con nuestros aliados, quienes creen en la democracia y el autogobierno local, para protegerlo».

La Casa Blanca ha defendido la iniciativa federal. El martes, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el despliegue de las fuerzas del orden federales y de la Guardia Nacional en Washington D. C. «ha dado resultados extraordinarios en tan poco tiempo. Los delitos violentos se han desplomado y se está expulsando a delincuentes peligrosos de las calles cada noche».

Frumin reconoció la disminución de la delincuencia, pero advirtió que el enfoque actual no es sostenible. Añadió que algunos residentes ahora se sienten inseguros incluso estando al aire libre.

White coincidió. Advirtió que, si bien la delincuencia puede haber disminuido, el daño a largo plazo a la confianza de la comunidad en el gobierno podría hacer que la ciudad sea menos segura en el futuro.

“Entonces, cuando los militares abandonan nuestra ciudad, nos quedamos con esa reputación rota que nos hará menos seguros”, dijo.