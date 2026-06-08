Los altos precios del combustible están haciendo que los navegantes se replanteen sus viajes de verano

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El precio por galón es más de un dólar superior al de hace un año

Los precios del combustible son más altos en el agua por varias razones: el seguro en los puertos deportivos suele ser más caro que en las gasolineras terrestres. Los puertos deportivos generalmente requieren un mantenimiento especializado de los muelles. Además, con una temporada reducida, los puertos deportivos, sobre todo los de Maryland, Virginia y Washington D.C., solo tienen unos pocos meses para obtener beneficios.

Pero el precio por galón es más de un dólar superior al de hace un año.

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Hasta el viernes, The Wharf Marina cobraba $6.17 por galón de diésel y $6.63 por galón de gasolina. James Creek Marina tenía el diésel a $6.15 y la gasolina a $6.50 por galón. National Harbor vendía la gasolina a $6.45 por galón e informó de una avería en su sistema de diésel, por lo que no se disponía de un precio. Columbia Island Marina no vende diésel, pero la gasolina costaba $6.60 por galón.

El aumento del precio del combustible está provocando que algunos modifiquen sus hábitos de navegación.

“Salí con el barco el fin de semana pasado y no fuimos rápido. Fuimos a paso de tortuga porque no queríamos gastar mucho combustible. Es caro”, dijo Jodie Knox, quien tiene un barco en el Capital Yacht Club. “Tenemos un barco de 53 pies y fuimos a unos 7 nudos, así que fue bastante lento para ir hasta Mount Vernon porque no queríamos gastar tanto”.

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“Normalmente lleno el depósito de combustible al final de la temporada, y me alegro mucho de haberlo hecho el año pasado porque este verano empiezo con el depósito lleno, pero voy a ser muy prudente con el combustible hasta que bajen los precios”, dijo Knox.

“Este verano no haremos viajes muy largos hasta que bajen los precios del combustible”, dijo Jon Love, de Ashburn, Virginia, quien tiene un barco en The Wharf. “Normalmente, a estas alturas ya habría salido a navegar por la bahía o habría hecho un largo recorrido por el río Potomac”.

“He estado acortando mis trayectos y, con suerte, no tendré que comprar tanta gasolina”, dijo Love.

“Eso cambia la frecuencia con la que navegamos”, dijo Tim Locke, quien vive a bordo en el Capital Yacht Club.

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“A menudo llevábamos nuestro barco a Colonial Beach o algún lugar parecido. Pero no lo haremos. En cambio, viajaremos en coche y ahorraremos dinero alquilando un Airbnb, y no navegaremos. Acabaremos navegando menos”, dijo Locke.