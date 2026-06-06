El voto por orden de preferencia (Ranked Choice) debutará en las primarias de Washington D.C.

Metro

El elector puede seguir votando por una sola persona si así lo desea, colocándola como su primera opción. Sin embargo, también tiene la posibilidad de indicar una segunda, tercera, cuarta y quinta alternativa.

Las elecciones primarias del próximo 16 de junio marcarán un momento histórico para los residentes del Distrito de Columbia. Además de los candidatos que compiten por cargos públicos, los votantes utilizarán por primera vez un nuevo sistema electoral conocido como votación por orden de preferencia (Ranked Choice Voting).

La implementación de este método fue aprobada por los ciudadanos durante las elecciones de 2024, cuando más del 72% de los votantes respaldó la Iniciativa 83. Esta medida también abrió la puerta para que los electores independientes puedan participar en las elecciones primarias de la ciudad.

ANUNCIO

¿En qué consiste el nuevo sistema?

A diferencia del modelo tradicional, en el que una persona selecciona únicamente a un candidato, el nuevo mecanismo permite clasificar hasta cinco aspirantes según el orden de preferencia del votante.

El elector puede seguir votando por una sola persona si así lo desea, colocándola como su primera opción. Sin embargo, también tiene la posibilidad de indicar una segunda, tercera, cuarta y quinta alternativa.

Las autoridades electorales recomiendan no dejar espacios vacíos entre las preferencias. Por ejemplo, si se selecciona una primera y una tercera opción, también debe elegirse una segunda. Asimismo, no se debe asignar el mismo puesto a dos candidatos ni repetir el nombre de un aspirante en diferentes posiciones.

En la boleta, los candidatos aparecerán organizados en filas, mientras que las columnas representarán los distintos niveles de preferencia. El votante deberá marcar primero a su candidato favorito y luego continuar con las demás opciones en orden descendente de preferencia.

Cómo se determina al ganador

Para resultar electo, un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

Durante el primer conteo solamente se consideran las preferencias marcadas en primer lugar. Si ningún aspirante supera el 50%, el candidato con menor respaldo es eliminado de la contienda.

Los votos de quienes eligieron a ese candidato como primera opción se transfieren entonces a la persona que esos mismos votantes señalaron como segunda preferencia. Posteriormente se realiza un nuevo conteo.

ANUNCIO

Este procedimiento continúa repitiéndose hasta que uno de los candidatos alcance la mayoría requerida.

Calendario para el conteo de votos

La Junta Electoral del Distrito de Columbia informó que los resultados correspondientes a las primeras preferencias serán divulgados la noche de las elecciones, utilizando tanto los votos emitidos en persona como las papeletas por correo recibidas y procesadas antes del 16 de junio.

Si es necesario realizar rondas adicionales de eliminación y redistribución de votos, el proceso comenzará una vez que la mayoría de las boletas haya sido recibida y contabilizada.

Las autoridades prevén publicar una actualización de resultados el 21 de junio, cinco días después de las primarias. Dependiendo del volumen de votos enviados por correo que continúen llegando antes de la fecha límite del 26 de junio, podría emitirse otro informe el 24 de junio.

Los resultados definitivos se esperan para el 26 de junio o en una fecha posterior.

¿Qué ocurre en caso de empate?

Aunque la Junta Electoral considera que la posibilidad es extremadamente remota, las normas establecen que cualquier empate que se produzca durante el proceso será resuelto mediante el lanzamiento de una moneda.

Esta versión está adaptada para un periódico comunitario o una nota informativa dirigida al público hispanohablante, con un estilo más fluido y menos literal que una traducción directa.