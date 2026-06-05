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Advertencia preventiva para hervir el agua en varios vecindarios del noroeste superior de D.C.

Casi 5,000 clientes de D.C. Water en las comunidades de Chevy Chase D.C., Friendship Heights, Tenleytown, American University Park, Spring Valley, Cleveland Park, Woodley Park, Van Ness, Glover Park, Wesley Heights y Cathedral Heights se han visto afectados.
Advertencia preventiva para hervir el agua en varios vecindarios del noroeste superior de D.C.
Foto: Archivo / Washington HIspanic
By Washington Hispanic
junio 05, 2026 4:58 pm

D.C. Water informó que este viernes se produjo una pérdida de presión en el sistema de agua.

“Esta es una notificación preventiva para los clientes de los vecindarios afectados, recomendándoles hervir el agua antes de consumirla, debido a que podría haber agua de calidad desconocida en esta área localizada del sistema”, indicó la empresa de servicios públicos en un comunicado de prensa.

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Además de los reportes de baja presión recibidos por parte de los usuarios, D.C. Water señaló que la Estación de Bombeo Fort Reno experimentó “problemas intermitentes de energía eléctrica, incluyendo una pérdida total de suministro que afectó la capacidad de bombeo alrededor de las 12:30 p.m.”.

Las cuadrillas de trabajo lograron restablecer la energía poco antes de la 1:30 p.m. y continúan investigando las causas que originaron el problema.

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