Líderes religiosos realizan una vigilia de oración en medio de temores entre la comunidad inmigrante

Líderes religiosos y miembros de la comunidad de todo el norte de Virginia se reunieron el martes por la noche en Alexandria para mostrar apoyo a las familias inmigrantes en medio de lo que los organizadores describieron como una escalada de la aplicación de la ley federal de inmigración.

La vigilia, celebrada en la Plaza del Parque Four Mile Run, fue organizada por Inquilinos y Trabajadores Unidos, Virginianos Organizados para la Participación Comunitaria Interreligiosa (VOICE) y Alojamientos Comunitarios. Los participantes rezaron, sostuvieron velas, cantaron y se mantuvieron unidos como muestra de solidaridad.

El incidente se desencadenó debido a recientes medidas de seguridad, como la detención de trabajadores de la construcción el primer día de clases y la detención de una persona en una parada de autobús local. Los residentes del barrio de Chirilagua también han denunciado reiteradas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Para las familias inmigrantes, la ansiedad es real.

David Lagos, estudiante de segundo año de la Preparatoria Alexandria City, quien ha trabajado con Inquilinos y Trabajadores Unidos durante cinco años, dijo el martes por la noche: «Claro que tengo miedo. Tengo miedo de que ataquen a mi familia. Sé que estoy bien, pero no quiero que mi familia salga lastimada».

Evelin Urrutia, directora ejecutiva de TWU, dijo que la reunión fue tanto una reunión de coraje y acción como de oración.

“Lo que les decimos a las personas es que tengan cuidado. Conozcan a sus vecinos. Coordínese cuando estén haciendo algo para que todos sepan lo que está sucediendo. Únanse a organizaciones. Únanse a sus vecinos. Conozcan a sus vecinos; simplemente estén más informados y más conscientes”, aconsejó Urrutia.

Los organizadores afirmaron que el trabajo continúa, y que grupos religiosos y organizaciones cívicas se han comprometido a impulsar una mayor protección para las familias inmigrantes en Alexandria y en toda la región. Además, TWU recomienda a los residentes que les informen sobre cualquier aumento de la actividad de ICE en la zona.

“Miren a su alrededor y apóyense mutuamente. Vivimos tiempos difíciles en los que la comunidad ha tenido que unirse y crear un espacio seguro para todos”, dijo Urrutia.

“Deberíamos estar juntos como comunidad y defender lo que es correcto”, añadió Lagos.