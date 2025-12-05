La región de DC verá su primera nevada de la temporada el viernes

Asegúrate de abrigarte bien si vas a salir el viernes, ya que caerá nieve en el área de DC por primera vez en diciembre desde 2017.

Es la primera nevada de la temporada, aunque técnicamente el invierno no comienza hasta dentro de dos semanas.

Una oleada de aire frío durante la noche del viernes elevó las temperaturas a poco más de -6 °C, y al amanecer no aumentó mucho. La temperatura máxima del día rondará los -1 °C.

Las carreteras sin tratar se volverán resbaladizas durante la hora punta de la mañana, y cualquier aguanieve que quede al anochecer se congelará y formará placas de hielo. Manténgase al tanto de WTOP Traffic para estar al tanto de las últimas novedades sobre el estado de las carreteras.

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, emitió el jueves la primera Alerta de Frío Extremo de la temporada en la ciudad. La alerta durará hasta las 9 a. m. del viernes. La alcaldesa también activó al Equipo de Nieve del Distrito, que comenzó a aplicar sal en las principales carreteras de DC el jueves por la noche.

El NWS pronostica que la alta presión que se aproxima mantendrá el fin de semana seco y fresco, típicamente para la época.

PRONÓSTICO

VIERNES : ALERTA DE FRÍO Y ALERTA DE INVIERNO

Mayormente nublado; Nieve matutina

Máximas: 30-35

Vientos: Sureste 5-10 mph

Se esperan las primeras nevadas de la temporada para muchos, ya que un sistema bordea nuestro sur. Esta es una nieve conversacional para el DMV con acumulaciones de hasta 2″ en lugares como Culpeper, Fredericksburg y Waldorf. El área metropolitana de DC podría ver hasta una pulgada de nieve con solo ráfagas probables en nuestras zonas del extremo noroeste. Con un aire tan frío en el lugar, cualquier nieve se adherirá a las superficies sin tratar y podría causar carreteras resbaladizas. El momento es principalmente esta mañana con nieve persistente y precipitación mixta sobre el sur de Maryland hasta la tarde. Manténgase actualizado con nuestro último blog del clima aquí. Se espera clima seco para sus planes de la noche, pero tenga cuidado con el desarrollo de niebla irregular y continúe consciente de las carreteras resbaladizas o heladas.

VIERNES POR LA NOCHE : Nublado y frío; Niebla dispersa.

Mínimas: 22-30.

Vientos: Ligeros

. Se espera frío gélido durante la noche, así que preste atención a las zonas resbaladizas. También existe la posibilidad de niebla dispersa, que podría limitar la visibilidad y crear placas de hielo.

SÁBADO: Parcialmente nublado a mayormente nublado . Máximas

: 4-4 ° C.

Vientos: Suroeste 8 km/h.

Las temperaturas matinales rondarán los 2 °C, dando paso a una tarde fría con máximas, que se mantendrán por debajo del promedio, de 4 °C a ambos lados. Se espera tiempo seco. Esperamos que se una a la familia 7News en nuestra campaña anual de donaciones de juguetes para niños en el Monumento a la Guerra de Iwo Jima en Arlington, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

DOMINGO: Parcialmente a mayormente nublado

Máximas: 42-46

Vientos: Ligeros y variables

El día comenzará con un frío glacial, con temperaturas máximas que se mantendrán por debajo del promedio, entre 4 y 4 grados. Con vientos relativamente suaves y sin precipitaciones esperadas, el clima debería ser bueno para sus planes al aire libre.