La ‘Marcha por la Vida de Virginia’ reúne a cientos en los terrenos del Capitolio

Cientos de personas se reunieron en Richmond el miércoles 2 de abril con un solo objetivo: protestar pacíficamente contra el aborto.

La séptima edición anual de la ‘Marcha por la Vida de Virginia’ comenzó en el Capitolio antes de tomar las calles. Un grupo de alrededor de 100 estudiantes de la Universidad de Liberty hizo el viaje, liderando la marcha junto al gobernador Glenn Youngkin.

Personas de todas las edades llenaron los terrenos del Capitolio con carteles y banderas, compartiendo su mensaje.

Oradores, incluyendo a la vicegobernadora Winsome Sears, compartieron sus historias y testimonios que los llevaron al movimiento provida.

«Simplemente estamos defendiendo la vida, defendiendo a los no nacidos, siendo una voz para los que no tienen voz aquí», dijo Yamashita. «Creo que es increíble que haya tantos provida aquí hoy en Richmond. Es realmente genial ver cuántos antecedentes diferentes hemos visto… Es simplemente una sensación increíble, mostrando a los estudiantes que no están solos. Hay muchos estudiantes de toda Virginia que también están defendiendo la vida, así que, con suerte, eso les da un poco de confianza para el próximo año».

Los asistentes a la marcha expresaron que su objetivo era crear conciencia y mostrar su apoyo a la legislación provida en la Asamblea General.

«Es realmente genial estar en la primera línea de esto y realmente defender lo que creemos», dijo Belfield.

Photo> Liberty University/ Facebook page