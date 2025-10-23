La eliminación de los campamentos de personas sin hogar causa más daño que beneficio

La orden de la administración del presidente Donald Trump de desalojar los campamentos de personas sin hogar en DC podría estar causando más daño a quienes experimentan la falta de vivienda, según un experto.

La Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda dijo que desalojar los campamentos puede ser contraproducente al interrumpir el acceso a servicios críticos, destruir pertenencias personales y empujar a las personas a áreas más peligrosas u ocultas.

Los expertos dicen que la práctica aumenta el estrés psicológico, empeora los resultados de salud e incluso puede aumentar el riesgo de muerte, todo ello sin abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda.

“Simplemente retirar a las personas de la vista pública no resuelve el problema de las personas sin hogar”, declaró Mary Frances Kenion, directora de equidad de la alianza. “Ya no tienen, no solo sus pertenencias personales, sino que podrían haber perdido documentación muy importante… como su identificación”.

Kenion afirmó que la manera humana de desmantelar los campamentos es primero proporcionar un lugar donde las personas puedan refugiarse. Extender el plazo de notificación para quienes viven en un campamento, añadió, es un buen punto de partida.

Citó una iniciativa en Dallas, Texas , como un buen ejemplo de cómo una ciudad pudo reducir el número de personas sin hogar de un modo que benefició a la comunidad.

Disolver repentinamente un campamento, dijo, simplemente aleja a las personas de cosas que podrían necesitar, como acceso a atención médica, servicios de salud mental y asistencia alimentaria.

“Nadie quiere estar aislado de su red de seguridad, y eso es lo que produce el desplazamiento”, afirmó Kenion.

Kenion también afirmó que esto puede destruir la relación que una persona sin hogar haya desarrollado con un trabajador social. Esta práctica también puede erosionar la confianza entre las personas sin hogar y las autoridades, añadió.

“Simplemente se está trasladando a la gente de una parte de la comunidad a otra, pero esto no es nuevo para nosotros”, dijo Kenion.

Kenion dijo que bajo la administración de Trump ha habido un movimiento para criminalizar la falta de vivienda, y que las personas sin hogar están mejor atendidas por consejeros que por las fuerzas del orden.

Señaló el estado de Kentucky, que ha promulgado varias leyes para combatir a las personas sin hogar. Pero afirmó que el problema allí solo ha empeorado.

La NAEH y otras organizaciones han lidiado con esta táctica durante décadas. Ella afirmó que es mucho más costoso para una comunidad desalojar los campamentos que invertir en capital humano para soluciones a largo plazo.