La Biblioteca Pública de DC se suma a la Semana de los Libros Prohibidos de 2025

El domingo se formó una fila afuera de la Biblioteca del Barrio West End en DC, y no porque la gente estuviera allí para retirar libros.

En cambio, los residentes preocupados se unieron a la fila, uno por uno, esperando su turno para recoger un ejemplar gratuito de un libro prohibido del Camión de Libros Prohibidos de Penguin Random House . El camión naranja, decorado con imágenes de títulos famosos de libros prohibidos y la frase «Salven Nuestras Historias», se encontraba fuera de la biblioteca mientras los voluntarios repartían ejemplares gratuitos.

“Además de los libros prohibidos gratuitos, hay muchos recursos disponibles para aprender más sobre los libros en sí o para participar en más activismo para luchar contra las prohibiciones de libros”, dijo Alyssa Taylor, directora de marketing de marca de Penguin Random House.

Según los datos sobre la prohibición de libros de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas , en 2024 hubo 821 intentos de censurar materiales y servicios de bibliotecas. En esos casos, se impugnaron 2452 títulos únicos, lo que representa el tercer mayor número de impugnaciones de libros registrado desde que comenzó el seguimiento en 1990.

Entre los 10 libros más cuestionados de 2024 se encuentran títulos que presentan contenido LGBTQ+, contenido sexualmente explícito, representaciones de agresión sexual y consumo de drogas.

“Creemos firmemente en conectar con diferentes puntos de vista y perspectivas, ya que publicamos libros desde perspectivas muy diversas, de personas de todas las identidades y orígenes. Por eso, es fundamental para nosotros poder acercar estos libros a la comunidad y asegurarnos de que la gente tenga acceso a los libros que busca”, afirmó Maya Livingstone, directora de comunicación de marca e impacto social de Penguin Random House.

Penguin Random House seleccionó 30 títulos seleccionados para continuar su gira Banned Wagon por tercer año consecutivo. “Cometas en el cielo”, “Proyecto 1619”, “Bajo la misma estrella” y “El cuento de la criada” se encuentran entre las obras destacadas.

Harry Gruenspecht esperaba en la fila junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.

“Para nosotros es importante poder aprender sobre el mundo tal como es realmente, y no como una versión desinfectada del mismo”, afirmó Gruenspecht.

De niño, me dejaban leer lo que quisiera. Así que no puedo imaginar otra cosa para mis hijos.

Para Mary Jane Webb, la visita de Banned Wagon fue simplemente otra oportunidad de aprender más sobre un tema que le apasiona desde hace tiempo.

Por segundo año, Webb trabaja en un proyecto para exhibir libros prohibidos en la biblioteca de su antigua escuela, la Primaria Murch. Dice que los estudiantes suelen sorprenderse con algunos de los títulos que encuentran en la exhibición.

Los niños pueden mirar específicamente esos libros y sacarlos prestados. Les interesa mucho. Y se preguntan: «¡Dios mío! ¿Este libro está prohibido? ¿Por qué está prohibido este otro?», dijo Webb.

Quiero que sepan que está bien leer los libros y que no les hace daño ni les cambia, no les afecta en absoluto. Les ayuda.

The Banned Wagon estará en Solid State Books en 600 H Street NE el miércoles 8 de octubre a las 3 p. m.