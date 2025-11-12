La ACLU de VA logra la libertad de dos hermanos detenidos por el ICE

Se espera que dos hermanos que viven en el área de Newport News, Virginia, sean liberados —posiblemente el miércoles— después de que el juez de distrito de EE. UU., Anthony Trenga, les concediera la libertad bajo fianza y ordenara su liberación del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Farmville.

Los dos hermanos, de 19 y 20 años, llegaron a Estados Unidos procedentes de El Salvador bajo un programa especial para menores que ingresaron a este país después de haber sido abusados, abandonados o descuidados.

Sophia Gregg, abogada principal de derechos de los inmigrantes de la ACLU de Virginia, dijo que los dos hermanos vivían legalmente en Estados Unidos hasta que fueron detenidos hace más de dos meses.

“Están detenidos en virtud de la nueva interpretación de la ley de inmigración por parte del gobierno de Trump, que pretende someter a detención sin fianza a todas las personas aprehendidas en el interior de Estados Unidos. Esto forma parte de la nueva política y práctica del gobierno de intentar detener al mayor número posible de personas para fomentar la deportación y la autodeportación, y consideramos que es ilegal”, declaró Gregg.

“Es completamente arbitrario que estos jóvenes hermanos hayan sido arrestados en la calle simplemente por su apariencia”, agregó.

En agosto, fueron detenidos durante una redada migratoria en Newport News y retenidos en Farmville.

“No fueron detenidos por ICE por ningún delito, y está claro que esta administración busca detener a la mayor cantidad de personas posible, simplemente por crueldad. La crueldad es el objetivo aquí”, dijo Gregg.

La ACLU presentó una demanda colectiva federal en su nombre en el Distrito Este de Virginia en nombre de ellos y de otras dos personas que habían solicitado o se les había concedido el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.

Gregg dijo que obtener la ciudadanía a través de ese programa puede llevar años y que ellos estaban en camino de lograrla.

“No hace mucho que se graduaron de la escuela secundaria y están comenzando su vida adulta”, dijo. “Están en un proceso legal para obtener la residencia permanente y, eventualmente, podrían optar a la ciudadanía estadounidense”.

El 5 de noviembre, el juez Trenga dictaminó que los demandantes tienen derecho a una audiencia de fianza. El lunes, un juez de inmigración ordenó la liberación de los hermanos, y Gregg afirma que deberían estar libres y de vuelta en casa el miércoles.

“Van a regresar con sus familias… y van a retomar sus vidas. Tienen trabajos donde están trabajando y, con suerte, algún día podrán regularizar su situación para convertirse en residentes permanentes legales y continuar con sus vidas, tal como todos queremos hacerlo”, dijo.

La administración del presidente Donald Trump argumentó, sin éxito, que los inmigrantes no tienen derechos al debido proceso protegidos constitucionalmente.

“La ley federal establece que tienen todo el derecho legal a estar en Estados Unidos y que el ICE nunca debió haberlos detenido. Ahora, finalmente, serán liberados y se reunirán”, declaró Eden Heilman, directora legal de la ACLU de Virginia, en un comunicado.