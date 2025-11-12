Escuelas públicas reabren con dos horas de retraso tras un incidente de ciberseguridad

Las escuelas públicas de la ciudad de Manassas reabrirán el miércoles con dos horas de retraso tras haber cerrado el lunes debido a un incidente de ciberseguridad.

En una carta actualizada dirigida a las familias , el superintendente Kevin Newman afirmó que el equipo de TI del sistema escolar de Virginia, junto con expertos en ciberseguridad, ha logrado “avances significativos” en la restauración de sus sistemas tras el ciberataque ocurrido durante el fin de semana.

El incidente de ciberseguridad interrumpió el servicio de internet y telefonía en todo el sistema escolar, lo que llevó a las autoridades a cancelar las clases del lunes “por precaución”.

“Algunas herramientas y aplicaciones tecnológicas pueden permanecer intencionalmente fuera de línea mientras completamos el proceso de recuperación y continuamos reforzando las protecciones del sistema”, dijo Newman.

“Sin embargo, los sistemas telefónicos se han restablecido y se han implementado medidas de seguridad para garantizar que nuestros campus permanezcan seguros.”

Los alumnos que utilizan el autobús escolar deberán presentarse en sus paradas dos horas más tarde de lo habitual. No habrá clases de preescolar.