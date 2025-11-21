Juez dictaminará si libera a Kilmar Abrego García de la custodia de inmigración

Un juez federal en Maryland prometió el jueves dictaminar lo antes posible sobre si ordenar la liberación de Kilmar Abrego Garcia de la custodia de inmigración

La deportación errónea de Abrego García a El Salvador en marzo, en violación de un acuerdo judicial previo, ha galvanizado a ambos lados del debate sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump . Desde su regreso a Estados Unidos en junio, el gobierno ha intentado deportarlo a varios países africanos . Sus abogados afirman que el gobierno está utilizando ilegalmente el sistema de inmigración para castigar a Abrego García por la vergüenza de tener que admitir que su deportación anterior fue un error

La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis, de Maryland, emitió anteriormente una orden judicial que impide su expulsión inmediata . El gobierno le ha pedido que levante la orden judicial. El jueves, en la corte, John Cantu, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, testificó en apoyo de la última propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de enviar a Abrego García a Liberia .

Abrego García tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró ilegalmente a los Estados Unidos desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, al considerar que corría peligro allí. Dado que no puede ser deportado a El Salvador, el gobierno quiere deportarlo a un tercer país .

Ha dicho que está dispuesto a ser deportado a Costa Rica, que anteriormente le había dado al gobierno estadounidense la garantía de que se le permitiría vivir allí libremente. Sin embargo, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo evidente por deportarlo al país centroamericano de habla hispana, sino que ha notificado su intención de enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia

El jueves, en la corte, Cantú le dijo al juez que la deportación a Costa Rica “no es una opción en este momento”, pero no dio muchos detalles sobre el porqué.

Los abogados de Abrego García argumentaron que el gobierno no puede simplemente mantenerlo en detención migratoria indefinidamente. También señalaron que no hay una orden final de deportación para Abrego García en el expediente de inmigración.

Xinis pareció estar de acuerdo en que, sin una orden de deportación, probablemente no debería estar bajo custodia.

“No puedes fingirlo hasta que lo logres”, dijo sobre la orden. “Tienes que tenerla”.

Xinis dijo que dictaminaría sobre si puede ser liberado tan pronto como pudiera, pero señaló: “Estos son asuntos importantes”.

Incluso si Abrego García es liberado de la custodia de inmigración, es probable que el gobierno continúe tratando de deportarlo. Ha solicitado la reapertura de su caso de inmigración para buscar asilo en los Estados Unidos, pero no hay garantía de que tenga éxito.

Después de la audiencia, el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo a los periodistas que el hecho de que el gobierno no haya dado una razón por la cual Costa Rica no puede aceptarlo aumenta la impresión de que el sistema de inmigración se está utilizando para represalias

“No se me ocurre ninguna razón por la que sigamos litigando este caso, y por la que siga tras las rejas en un centro de detención en Pensilvania, cuando el gobierno podría haberlo enviado a Costa Rica hace meses”, dijo.