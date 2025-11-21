Grace Rivera-Oven elegida presidenta de MoCo BOE

Grace Rivera-Oven comenzará su primer mandato como presidenta de la Junta de Educación del Condado de Montgomery el 1 de diciembre de 2025, tras su elección por parte de sus colegas al inicio de la reunión de trabajo del 20 de noviembre.

“Es un privilegio increíble servir a esta comunidad. Llegué a este país siendo niña y fui recibida con los brazos abiertos, y ahora tengo la oportunidad de retribuir a las escuelas que moldearon mi vida y la de mis hijos”, dijo Rivera-Oven. “Este trabajo no se trata de nosotros, sino de los estudiantes que entran a nuestras escuelas cada día, muchos enfrentando incertidumbre, hambre o dificultades. Todo lo que hacemos debe enfocarse en mejorar sus vidas.”

La pasión de Rivera-Oven por la equidad y el compromiso familiar surge de su propia experiencia como estudiante graduada de Gaithersburg High School, donde recuerda los retos de crecer como alumna latina en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Asegura que la participación de su madre, quien colaboraba en la biblioteca de la escuela pese a su limitado dominio del inglés, fue una inspiración para su fuerte creencia en el poder del involucramiento de los padres.

Rivera-Oven fue elegida para la Junta de Educación en 2022 y representa el Distrito 1. Recientemente se desempeñó como presidenta del Comité de Poblaciones Especiales. Es fundadora y directora ejecutiva de Upcounty Hub, una organización sin fines de lucro con sede en Germantown que atiende a más de 1,400 familias cada semana con servicios sociales y apoyo contra la inseguridad alimentaria.

Rivera-Oven es madre de tres hijos que se graduaron de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.