Hombre arrestado por agresión sexual a una adolescente

La policía del condado de Prince William, en Virginia, arrestó el viernes a un hombre acusado de atacar con un cuchillo a una adolescente y agredirla sexualmente en repetidas ocasiones la noche del jueves.

El hombre, identificado como Dominic Kuykendall, de 53 años, fue arrestado sin incidentes después de ser encontrado en una residencia abandonada en Nokesville.

En un comunicado de prensa emitido el viernes , la policía informó que respondió a un reporte de agresión sexual en Bristow, cerca de Golf Academy Drive, alrededor de las 9 p. m. Allí encontraron a la adolescente, a quien la policía solo describió como menor de 18 años.

La joven había salido a pie del centro de acogida para jóvenes en riesgo Youth for Tomorrow y se acercó a Kuykendall, quien se encontraba cerca en su vehículo. Según los informes, Kuykendall la amenazó con un cuchillo y la obligó a subir a su vehículo, una Ford Escape roja o granate del 2003, donde presuntamente la agredió sexualmente en repetidas ocasiones, informó la policía.

Según el comunicado de la policía, el adolescente finalmente pudo salir del coche y hacer señas a unos transeúntes que se encontraban cerca, quienes pudieron contactar con la policía.

Kuykendall enfrenta dos cargos de violación y un cargo de secuestro con intención de abusar sexualmente. Permanece detenido sin derecho a fianza.