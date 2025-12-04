Fuga de agua desplaza al menos a 1.000 personas

Una fuga de agua masiva el miércoles por la tarde obligó a los funcionarios del condado de Montgomery a clausurar una tienda de comestibles Safeway y un edificio de apartamentos vecino en Wheaton, desplazando a más de 1,000 residentes y sus mascotas.

El portavoz de Bomberos y Rescate del condado de Montgomery, Pete Piringer, dijo en un tuit que «no hay un cronograma para las reparaciones o si se podrán instalar generadores».

Las autoridades estiman que aproximadamente 300,000 galones de agua llenaron la planta baja, según Piringer, sumergiendo varios cuartos de servicio, incluyendo sistemas eléctricos y mecánicos. Los equipos comenzaron a bombear agua del edificio a última hora de la tarde del miércoles.

Como medida de precaución, se ha cortado el suministro eléctrico tanto en 11201 como en 11215 Georgia Avenue, y podrían pasar días antes de que se pueda restablecer de forma segura.

La Oficina de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional del condado está trabajando con los residentes que han sido desplazados, dijo Piringer.