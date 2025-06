«Fue muy impactante»: La deportación de un compañero de clase provoca una huelga estudiantil

Cientos de estudiantes realizaron una huelga y manifestación en la escuela secundaria Montgomery Blair el jueves para protestar por la supuesta deportación de un compañero de clase.

Kyara Romero Lira, una estudiante de 17 años de Blair, estuvo entre los organizadores del evento.

Romero Lira, colaboradora de La Esquina Latina, la sección en español del periódico de la escuela, Silver Chips, comentó que estaba al tanto de las deportaciones aceleradas que se están llevando a cabo bajo la administración del presidente Donald Trump. También es líder de un club en la escuela, Estudiantes por el Asilo y la Reforma Migratoria (Estudiantes FAIR).

Pero Romero Lira dijo que cuando se enteró de que un estudiante había sido objeto de deportación, «fue muy impactante y muy revelador ver a un estudiante de Blair, alguien con quien podría haber tenido una clase, ser deportado».

El tema de la inmigración ha sido una prioridad para muchos estudiantes de Blair, dijo.

Según datos de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, el 38% de la población estudiantil es hispana.

Romero Lira dijo que ahora hay una mayor conciencia sobre las acciones de deportación.

Podría afectar al 100% a tu amigo, a tu compañero de clase. Puede afectar a cualquiera a tu alrededor, y nunca se sabe realmente, porque es algo de lo que no hablas por miedo, porque no quieres que alguien te denuncie a inmigración, dijo.

Se suponía que uno de los amigos de Romero Lira hablaría en la huelga del jueves por la noche, pero la noche anterior le envió un mensaje de texto para que se retractara.

“Me dijo que no se sentía seguro ni cómodo. Y me rompió el corazón pensar que la gente no se siente segura ni puede expresar sus creencias”, dijo, conteniendo las lágrimas.

Romero Lira dijo que los funcionarios escolares habían apoyado mucho el plan del estudiante de manifestarse.

“No habría sido posible sin la administración y el profesorado”, dijo. “Todos los involucrados se centraron en que el evento fuera seguro. La seguridad fue nuestra prioridad número uno”.

Liliana López, funcionaria de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, dijo en un correo electrónico: “MCPS apoya el derecho constitucional de los estudiantes a la reunión pacífica y la libre expresión”.

“Nos complace que los estudiantes hayan participado en la huelga de acuerdo con esta normativa”, añadió López.