Fallecen 3 en accidente

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas el miércoles por la mañana después de un accidente que involucró a dos vehículos en Rock Creek Parkway, en el noroeste de DC.

El lamentable hecho ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. en el área de la calle P, al Noroeste (NW) de DC, según la Policía de Parques.Las tres personas que murieron en el lugar viajaban en el mismo vehículo, dijo el portavoz policial Thomas Twiname, en una conferencia de prensa. En el otro vehículo, dos adultos fueron trasladados al hospital. Una persona sufrió heridas graves y se espera que la otra sobreviva, informó Twiname. Uno de los vehículos involucrados en el accidente fue ordenado detenerse previamente por la Policía de Parques, pero el conductor se alejó y los oficiales no lo persiguieron. No está claro si las personas dentro de ese vehículo fueron las que perecieron.