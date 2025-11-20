Escuelas ven un aumento importante en el número de estudiantes que no pueden pagar los almuerzos escolares

La deuda impaga por almuerzos escolares se está convirtiendo en un problema principal en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, ya que la inseguridad alimentaria continúa afectando el área de DC.

«Nuestra deuda por comidas impagas ha aumentado año tras año», dijo Sharon Willoughby, directora financiera de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, durante una reunión conjunta de la Junta de Educación del Condado de Loudoun y la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun el lunes.

Dijo que la deuda por comidas impagas ha aumentado un 52% en comparación con el año pasado. Y las solicitudes para ser incluidos en el programa de Almuerzo Gratuito y Reducido han aumentado un 180%.

«Este año, vamos por la misma tendencia, donde probablemente superaremos la deuda por comidas impagas del año pasado», dijo Willoughby. «Después de la pandemia, LCPS, junto con otras divisiones escolares en todo el país, ha visto que su deuda por comidas realmente aumenta en todos los ámbitos».

Dijo que el estado de la deuda no impedirá que los estudiantes reciban sus almuerzos, pero las familias están recibiendo notificaciones si tienen un saldo negativo superior a $5.

Los estudiantes con un saldo negativo no pueden obtener artículos adicionales en la fila del almuerzo, pero aún así recibirán desayuno y almuerzo.

Willoughby dijo que los precios de las comidas escolares han aumentado 20 centavos por comida para abordar el creciente costo del programa. Los almuerzos ahora cuestan $3.55.

“Entendemos la necesidad de que los estudiantes tengan comida en el estómago por la mañana para que puedan concentrarse en el día”, dijo la supervisora ​​de la Junta del Condado de Loudoun, Sylvia Glass.

Al final de un año fiscal, cualquier deuda pendiente de comidas es absorbida por el sistema escolar y no se transfiere al siguiente año escolar. Las familias comienzan entonces con un saldo de cero dólares, incluso si no pueden pagar su deuda de comidas.

LCPS se ha asociado con Giant Food y algunas otras organizaciones para ayudar con donaciones para cubrir parte de la deuda impaga

“Puede que notes que al pagar en el supermercado a veces tienes la opción de redondear para una determinada causa benéfica. Una de esas causas ha sido donar al programa de nutrición escolar”, dijo Willoughby.