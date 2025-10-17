Encuesta muestra empate en la contienda por la gobernación de Virginia

Una nueva encuesta del Trafalgar Group revela que la demócrata Abigail Spanberger solo mantiene una pequeña ventaja sobre la republicana teniente gobernadora Winsome Earle-Sears, con una diferencia de dos puntos y medio entre los votantes probables de Virginia, cifra que se encuentra dentro del margen de error del sondeo.

El Trafalgar Group, reconocido por haber sido la firma encuestadora más precisa en las elecciones para gobernador de Virginia hace cuatro años, realizó el estudio la semana pasada con la participación de más de mil votantes probables en todo el estado.

Según los resultados, Spanberger obtiene un 47.7% de apoyo, frente al 45.1% de Earle-Sears, con un margen de error de 2.9%. Además, un 5.5% de los encuestados aún no ha decidido su voto en la contienda por la gobernación.

En la carrera por la vicegobernación, la senadora demócrata Ghazala Hashmi supera ligeramente al republicano John Reid, con 46.8% frente a 45.9%.

En cuanto a la Fiscalía General del estado, el actual fiscal republicano Jason Miyares mantiene una ventaja de casi seis puntos sobre el demócrata Jay Jones, con 48.9% contra 43.1%, según el mismo estudio.

El jefe encuestador de Trafalgar Group, Robert Cahaly, explicó que uno de los factores que ha generado el estrecho margen en la contienda por la gobernación es la polémica en torno a los mensajes de texto violentos del compañero de fórmula de Spanberger.

“El sesenta por ciento de los encuestados dijo que este tema tiene un impacto significativo o moderado en su decisión de voto”, comentó Cahaly a 7News.

La controversia por dichos mensajes también provocó tensiones entre organizaciones policiales. El grupo nacional We Back Blue solicitó a la Asociación Benevolente de la Policía de Virginia retirar su respaldo a Spanberger, argumentando su negativa a pedir que Jay Jones abandone la contienda por la Fiscalía General.

Con estos resultados, las elecciones estatales en Virginia se perfilan como unas de las más reñidas del ciclo electoral, con los votantes divididos casi por igual entre ambos partidos.