Disminuyen matrículas en el Condado de Montgomery

El sistema de Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) ha registrado una reducción notable en la cantidad de estudiantes inscritos, una situación que el superintendente Thomas Taylor calificó como “importante y preocupante”.

“Hemos visto una caída considerable en la matrícula estudiantil”, explicó Taylor durante una presentación la noche del lunes en la sede de la Junta de Educación del condado. “Tenemos 2,600 estudiantes menos en comparación con el año pasado”.

Actualmente, el sistema escolar cuenta con 156,541 estudiantes, según los datos más recientes.

Taylor también señaló que las inscripciones de alumnos internacionales han bajado drásticamente, aunque no profundizó en las causas, sí destacó que es “algo que merece atención”.

¿A qué se debe la disminución?

Durante la reunión del martes, Donald Connelly, gerente de proyectos y presupuesto de capital de MCPS, explicó que la tasa de nacimientos en el condado ha venido descendiendo en los últimos años.

“Esa tendencia se refleja cinco o seis años después en el número de niños que ingresan al kínder”, comentó Connelly, estableciendo un vínculo entre la baja natalidad y la reducción en las matrículas escolares.

Connelly presentó una gráfica con proyecciones que muestran una disminución continua de estudiantes hasta el año 2031. Según sus estimaciones, el sistema podría perder alrededor de 6,000 alumnos en los próximos seis años, lo que reduciría la matrícula total a 149,706 estudiantes, frente al máximo histórico de 165,267 en 2019, antes de la pandemia de COVID-19.

A pesar de estas cifras, Taylor subrayó que el descenso no afectará la infraestructura escolar existente, compuesta por 238 edificios educativos.

“Uno de nuestros mayores desafíos en este momento es fortalecer la educación temprana”, afirmó el superintendente.

En ese sentido, agregó que aunque haya menos estudiantes en los grados K-12, los espacios escolares seguirán siendo útiles, especialmente para programas preescolares y escuelas especializadas.

La miembro de la Junta Escolar, Karla Silvestre, coincidió en la importancia de aprovechar esta oportunidad:

“Aunque tengamos menos alumnos en nuestras escuelas, queremos ampliar la matrícula en pre-kínder. Tal vez ahora podamos reorganizarnos y utilizar mejor nuestras instalaciones para cumplir con esa prioridad estratégica”.

Las autoridades educativas del condado planean seguir analizando las causas del descenso y ajustar sus estrategias para garantizar una oferta educativa sólida y sostenible en los próximos años.

Photo caption: Hemos visto una caída considerable

en la matrícula estudiantil, dijo el superintendente de las escuelas publicas del Condado de Montgomery, Thomas Taylor.