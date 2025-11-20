En Washington declaran emergencia para que el aeropuerto de Seattle reciba combustible

El gobernador del estado de Washington declaró el miércoles una emergencia para garantizar que llegue suficiente combustible para aviones al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma después de que una fuga cerrara un importante oleoducto.

La orden exime y suspende temporalmente las regulaciones estatales que limitan la cantidad de horas que los operadores de vehículos comerciales pueden conducir cuando transportan combustible para aviones, dijo la oficina del gobernador Bob Ferguson en un comunicado de prensa. La proclamación garantiza que se implementen medidas de conducción segura, dijo el comunicado.

El Oleoducto Olímpico se cerró el 11 de noviembre debido a una fuga al norte de Seattle, entre las ciudades de Everett y Snohomish. Los operadores notificaron al estado sobre la fuga y estaban trabajando con agencias estatales y federales para contenerla, limpiarla y repararla, dijo la oficina del gobernador

No se dio una estimación de cuándo el oleoducto reanudaría el suministro normal de combustible. Pero si no se reanuda para el sábado, la oficina del gobernador dijo que las operaciones del aeropuerto se verían “significativamente afectadas”. La oficina no compartió detalles sobre cuál sería ese impacto

El aeropuerto “tiene combustible limitado para mantener las operaciones”, dijo la oficina del gobernador, y desde la semana pasada, los funcionarios del aeropuerto han dicho a los vuelos entrantes que llenen sus tanques al máximo antes de llegar debido al cierre del oleoducto.

El oleoducto Olympic, de 644 kilómetros (400 millas) de largo, es operado por BP Pipelines North America, Inc. Transporta gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos derivados del petróleo desde refinerías en el noroeste de Washington a puntos en Washington y Oregón. Es la principal forma en que se entrega petróleo a las terminales de distribución de combustible en el noroeste del Pacífico, al oeste de la cordillera de las Cascadas.