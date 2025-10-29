El servicio de tranvía de DC finalizará en 2026, un año antes de lo previsto inicialmente

Si usted dependía del tranvía de DC para desplazarse por la zona de la calle H, es posible que ya no pueda hacerlo por mucho tiempo. El Departamento de Transporte del Distrito anunció el martes que el servicio finalizará el 31 de marzo de 2026.

El cierre se produce un año antes de lo previsto inicialmente, en marzo de 2027, después de que el Consejo de DC recortara la financiación de la línea en su presupuesto para el año fiscal 2026.

En un comunicado , funcionarios del Departamento de Transporte del Distrito de Columbia (DDOT) indicaron que la decisión se tomó tras años de baja afluencia de pasajeros. También mencionaron las dificultades operativas del sistema debido a su funcionamiento en tráfico mixto, así como los elevados costos de mantenimiento y expansión.

El tranvía de DC se inauguró en 2016 como una línea única que recorre 2,2 millas entre Union Station y el límite del campus del estadio RFK.

La alcaldesa Muriel Bowser anunció en mayo que la única línea de tranvía de la ciudad sería reemplazada a finales de 2028 o mediados de 2029 por un autobús eléctrico “que se cargaría mediante los mismos cables aéreos”, según The Washington Post.

El autobús D20 de WMATA, que recorre el corredor de la calle H, es una alternativa al tranvía que está cerrando.

Los funcionarios del DDOT dijeron que la agencia está coordinando con WMATA para brindar otras alternativas a los usuarios actuales del transporte público en la zona.

Las autoridades anunciaron que el servicio dominical se eliminará a partir del 4 de enero de 2026, antes del cierre definitivo a finales de marzo. El 4 de enero entrará en vigor un horario de funcionamiento modificado con intervalos de 20 minutos.