El presidente de la universidad de VA renuncia ante la presión de la administración de Trump sobre la DEI

El presidente de la Universidad de Virginia, que enfrenta una fuerte presión de los críticos conservadores y la administración Trump por las prácticas de diversidad, equidad e inclusión de la escuela , anunció el viernes que renunciaría en lugar de «luchar contra el gobierno federal».

La salida de James Ryan, quien dirigía la escuela desde 2018, representa una drástica escalada en los esfuerzos de la administración Trump por transformar la educación superior . Llevarlo a cabo en una universidad pública marca una nueva frontera en una campaña que se ha centrado casi exclusivamente en las universidades de la Ivy League . También amplía la justificación de las tácticas agresivas del gobierno, centrándose en la DEI en lugar de la supuesta tolerancia al antisemitismo.

Ryan había enfrentado críticas conservadoras por no haber cumplido con las órdenes federales de eliminar las políticas DEI , y su destitución fue impulsada por el Departamento de Justicia mientras investigaba la escuela, según una persona que no estaba autorizada a discutir el asunto por su nombre y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

Ryan hizo referencia a la presión de la administración Trump en una declaración a la comunidad universitaria el viernes en la que dijo que había presentado su renuncia con «un gran pesar».

En resumen, me inclino a luchar por lo que creo, y creo profundamente en esta Universidad —dijo—. Pero no puedo tomar la decisión unilateral de luchar contra el gobierno federal para salvar mi puesto.

Ryan ya había decidido que el próximo año sería el último, dijo, y permanecer en su puesto hasta entonces sería “sacrificar consciente y voluntariamente a esta comunidad”.

El New York Times fue el primero en informar sobre la renuncia y la insistencia del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios el viernes.

La destitución de Ryan es otro ejemplo de cómo la administración Trump utiliza “la violencia en lugar del discurso racional”, dijo Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, que representa a los presidentes de universidades.

“Este es un día sombrío para la Universidad de Virginia, un día sombrío para la educación superior, y promete más de lo mismo”, dijo Mitchell. “Está claro que la administración no ha terminado y utilizará todas las herramientas que pueda crear o inventar para imponer su voluntad sobre la educación superior”.

Los senadores demócratas de Virginia reaccionan

En una declaración conjunta, los senadores demócratas de Virginia calificaron de indignante que la administración Trump exigiera la renuncia de Ryan por las trampas de la ‘guerra cultural’. «Este es un error que perjudica el futuro de Virginia», declararon los senadores Mark R. Warner y Tim Kaine.

Tras la promesa de campaña de acabar con la «concienciación» en la educación, Trump firmó en enero una orden que ordena la eliminación de los programas DEI y el «adoctrinamiento radical» en las escuelas y universidades del país. El Departamento de Educación ha abierto investigaciones en docenas de universidades , argumentando que las iniciativas de diversidad discriminan a los estudiantes blancos y asiático-americanos.

La respuesta de las escuelas ha sido dispersa. Algunas han cerrado oficinas de DEI , cancelado becas de diversidad y ya no exigen declaraciones de diversidad en el proceso de contratación. Otras han rebautizado el trabajo de DEI con otros nombres, mientras que otras se han mantenido firmes en sus políticas de diversidad.

La Universidad de Virginia se convirtió en un foco de tensión después de que críticos conservadores la acusaran de simplemente cambiar el nombre de sus iniciativas de DEI. El consejo directivo de la universidad votó en marzo a favor del cierre de la oficina de DEI y la eliminación de las políticas de diversidad en admisiones, contratación, ayuda financiera y otras áreas. El gobernador republicano Glenn Youngkin celebró la medida, declarando que «la DEI se lleva a cabo en la Universidad de Virginia».

Entre quienes llamaron la atención sobre el campus de Charlottesville se encontraba America First Legal, un grupo conservador fundado por Stephen Miller, asesor de Trump. En una carta enviada en mayo al Departamento de Justicia, el grupo afirmó que la universidad no desmanteló los programas de DEI y optó por «renombrar, reorganizar y redistribuir la misma infraestructura ilegal bajo un léxico de eufemismos».

El grupo apuntó directamente a Ryan, señalando que se unió a cientos de otros presidentes universitarios al firmar una declaración pública condenando la “extralimitación y la interferencia política” de la administración Trump.

El viernes, el grupo dijo que seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para erradicar lo que ha llamado sistemas discriminatorios.

“Los acontecimientos de esta semana lo dejan claro: las universidades públicas que aceptan fondos federales no tienen derecho a violar la Constitución”, declaró Megan Redshaw, abogada del grupo, en un comunicado. “No pueden imponer pruebas de lealtad ideológica, imponer preferencias basadas en la raza y el sexo, ni desafiar la autoridad ejecutiva legítima”.

Ryan ha dirigido la escuela desde 2018.

Ryan fue contratado para dirigir la Universidad de Virginia en 2018 y anteriormente fue decano de la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard. Anteriormente, fue profesor de derecho en la Universidad de Virginia durante más de una década. Una biografía en el sitio web de Harvard le atribuye a Ryan el aumento del tamaño, la solidez y la diversidad del profesorado, y añade que construir una comunidad diversa era una prioridad.

Robert D. Hardie, líder del consejo directivo de la Universidad de Virginia, dijo que aceptó la renuncia de Ryan con «profunda tristeza» y agregó que la universidad «ha cambiado para mejor para siempre como resultado del liderazgo excepcional de Jim».

Hasta ahora, la Casa Blanca había centrado la mayor parte de su atención en la Universidad de Harvard y otras instituciones de élite que Trump considera bastiones del liberalismo. Harvard ha perdido más de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales de investigación en medio de su batalla con el gobierno, que también ha intentado impedir que la universidad acoja a estudiantes extranjeros y ha amenazado con revocar su exención de impuestos.

Harvard y su dotación de 53 mil millones de dólares están en una posición privilegiada para resistir la presión financiera del gobierno. Sin embargo, las universidades públicas dependen mucho más del dinero público y podrían ser más vulnerables. La dotación de 10 mil millones de dólares de la Universidad de Virginia se encuentra entre las mayores de las universidades públicas, mientras que la gran mayoría cuenta con una dotación mucho menor.