El nuevo alcalde de Baltimore será juramentado en un evento discreto

AP

Washington Hispanic:

Con energía juvenil y retórica esperanzadora, el alcalde recién elegido de Baltimore asumirá el cargo el martes, iniciando una nueva generación de liderazgo tratando de mover la ciudad más allá de lo que muchos dicen que ha sido décadas de estancamiento y retroceso.

Pero el demócrata Brandon Scott, de 36 años, está empezando su nuevo trabajo en un momento históricamente difícil. La ciudad ha registrado más de 300 homicidios por sexto año consecutivo, y su población, negocios e ingresos fiscales no se han librado por la pandemia de coronavirus.

Ahora, Scott debe encontrar una manera de equilibrar los efectos duraderos de la emergencia de salud pública y su campaña promete reducir la delincuencia, invertir en las escuelas, racionalizar el ayuntamiento y crear oportunidades para los jóvenes.

En una ciudad donde los demócratas superan a los republicanos por 10-1, Scott ganó cómodamente las elecciones generales. Sin embargo, tendrá que trabajar para restaurar la confianza en la alcaldía, el último alcalde electo está en prisión por corrupción pública.

«Mientras estoy orgulloso, energizado y listo para liderar esta ciudad … No voy a entrar en esto con gafas de color rosa», dijo Scott a The Associated Press. «Se trata de ponernos a trabajar porque estamos en un punto crítico para nuestra ciudad. Ese fue el caso incluso antes de COVID, y aún más ahora. Aquí en Baltimore, tenemos dos emergencias de salud pública: tenemos una pandemia de COVID y una epidemia de violencia armada en nuestra ciudad, y tenemos que abordar ambos al mismo tiempo con el mismo vigor».

Scott fue miembro del consejo de la ciudad desde 2011 y se convirtió en presidente del consejo el año pasado. Sus compañeros lo seleccionaron para ese trabajo después de que la alcaldesa Catherine Pugh dimitiera y el entonces presidente del consejo Bernard «Jack» Young se levantara para tomar su lugar.

Scott derrotó a Young, la ex alcaldesa de Baltimore Sheila Dixon y una serie de otros demócratas por la nominación del partido. Luego pasó parte del verano recogiendo basura ilegalmente como parte de los esfuerzos de limpieza del vecindario de fin de semana. Derrotó al republicano Shannon Wright, un ejecutivo sin fines de lucro.

Con la pandemia que limita los eventos públicos en interiores y al aire libre, el martes de inauguración de Scott será un evento discreto sin invitados ni dignatarios. Hará un breve discurso a los medios de comunicación después de ser juramentado en el Ayuntamiento.

«Las expectativas son altas porque las esperanzas son altas», dijo Mileah Kromer, directora del programa de ciencias políticas en Goucher College en Towson, Maryland. «Como cualquier ejecutivo, se le dará al público al menos un período de luna de miel, pero en términos de opinión pública, no sabemos cómo ese período de luna de miel se verá afectado por la pandemia».

«Baltimore es una ciudad mayoritariamente negra, y sabemos que los negros se han visto afectados desproporcionadamente por COVID-19. Así que lo que está en juego es alto, sin duda», agregó Kromer.

La principal prioridad de los votantes en la ciudad más grande de Maryland es reducir la delincuencia violenta. Scott planea implementar un enfoque holístico involucrando agencias en toda la ciudad, no solo con el departamento de policía. Scott dijo que el uso de una táctica policial conocida como «estrategia de reducción de la violencia de grupo» podría ser eficaz, incluso si ha fracasado durante intentos anteriores.

En virtud de esta estrategia de disuasión dirigida, las fuerzas del orden tienen como objetivo prevenir la violencia identificando a las personas que podrían estar en condiciones de convertirse en tiradores o víctimas y ofreciéndoles ayuda, como oportunidades de trabajo o tratamiento de abuso de sustancias. Líderes comunitarios y religiosos, policías y fiscales también organizan intervenciones grupales.

Scott dijo que los intentos anteriores de implementar este enfoque fracasaron porque carecían de «compra a nivel ejecutivo».

«Necesitas a alguien que crea en eso y se asegurará de que todas las agencias de la ciudad, no sólo la policía, sepan que también es su trabajo ser solidario», dijo Scott, quien prometió traer homicidios anuales por debajo de 300 en 2021.

El comisionado de policía de Baltimore Michael Harrison, quien vio que los esfuerzos de disuasión apuntando tienen éxito en Nueva Orleans, continuará en su papel bajo la administración de Scott. Letitia Dzirasa, comisionada de salud de la ciudad.

Baltimore ha reportado 26.190 casos de coronavirus y 553 muertes hasta el domingo.

La crisis de salud pública ha llevado a la disminución de los ingresos fiscales en Charm City, que cerró el año fiscal que terminó el 30 de junio con un déficit de 14,3 millones de dólares. La ciudad ha implementado una congelación de contratación, arrasó con algunos empleados y despidió a otros.

Con esos desafíos, Scott reconoció que el camino por delante no será agradable.

«Creemos que todavía podemos cumplir con todas esas promesas, pero también entendemos que esta es una situación de emergencia», dijo.