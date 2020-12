Los estadounidenses pueden pagar sus cuentas de tarjeta de crédito, pero ¿por cuánto tiempo?

AP

Washington Hispanic:

La pandemia de coronavirus no ha impedido que los estadounidenses se mantengan al día con sus pagos con tarjeta de crédito, gracias en gran parte a los programas de socorro del gobierno aprobados por el Congreso a principios de este año.

Para algunos, sin embargo, la capacidad de seguir comprando cosas con plástico y luego pagar la factura probablemente depende de si las negociaciones actuales en Washington producen otra ronda de ayuda económica. Muchas medidas de ayuda existentes expirarán pronto.

La pandemia sumió a la economía estadounidense en una profunda recesión, costando a millones de estadounidenses sus empleos y negocios. Si bien la economía se ha recuperado un poco, el último informe sobre el mercado laboral muestra que el ritmo de contratación se ha desacelerado ante una ola de nuevos casos COVID-19.

Si bien la industria bancaria no ha compartido estadísticas de toda la industria, los principales emisores de tarjetas de crédito —JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Capital One y American Express— han reportado tasas de morosidad relativamente estables a pesar de la recesión. Incluso Capital One, que presta a prestatarios que pueden ser menos solventes, reportó una disminución en las tasas de morosidad desde un repunte momentáneo a principios de este año.

Pero tanto los datos de la industria como los analistas lo han dejado claro: las medidas que el gobierno tomó a principios de este año han funcionado, y sin ellos, la industria y los titulares de tarjetas estarían en problemas más profundos.

«Los beneficios de estímulo y desempleo definitivamente han ayudado al extremo inferior de (los prestatarios de tarjetas de crédito) «, dijo Sanjay Sakhrani, analista del banco de inversión Keefe, Bruyette & Woods.

Como parte del proyecto de ley de ayuda al coronavirus de 2 billones de dólares que el Congreso promulgó en marzo, la mayoría de los estadounidenses obtuvieron un chequeo de estímulo de $1,200. Mientras que la Oficina del Censo encontró que la mayor parte de los estadounidenses utilizaban sus fondos para gastos de los hogares, aproximadamente uno de cada cinco lo usó para pagar deudas. Los expertos también sostienen que algunos gastos de los hogares habrían terminado en tarjetas de crédito si no fuera por controles de estímulo y beneficios de desempleo saludables.

De alguna manera, lo que está pasando en el mercado de las tarjetas de crédito también refleja las fortunas divergentes de los afectados por la pandemia.

Desde la Gran Recesión hace más de 10 años, pocas compañías de tarjetas de crédito convencionales han puesto esfuerzo en prestar a prestatarios subprime o a los pobres. Las compañías de tarjetas de crédito ahora están centrando la mayor parte de su atención en los prestatarios de clase media a alta, que normalmente tienen trabajos que les permiten trabajar de forma remota y no están en negocios que han sido cerrados debido al virus.

Aun así, muchas personas de clase media que trabajan en industrias afectadas por la pandemia han obtenido alivio financiero a través de beneficios de desempleo extendidos o programas gubernamentales y privados que han permitido a los prestatarios entrar en programas de suspensión o pago diferido.

«Pero esas medidas están puestas en el sol, y (una vez que se han ido, estos prestatarios) son más propensos a ser los primeros en sentir presión y dolor», dijo Sakhrani de Keefe, Bruyette & Woods.

El Congreso parece estar avanzando hacia un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de alivio COVID-19 en el rango de 1 billón de dólares. Es probable que haya beneficios adicionales por desempleo, aunque no está claro si los estadounidenses verán otra ronda de controles de estímulo.

Los ejecutivos de tarjetas de crédito han estado durante meses preparándose para el impacto en sus clientes si no hay nueva ayuda.

«(Al igual que nuestros competidores), nuestros clientes también están ayudados por factores externos como el impacto de los niveles récord de estímulo gubernamental y la amplia disponibilidad de programas de tolerancia», dijo Jeff Campbell, director financiero de American Express, en octubre con una llamada con los inversionistas. «Como resultado, seguimos siendo cautelosos sobre el potencial de choques futuros para la economía».

Un punto de incertidumbre es cómo los bancos están reportando sus préstamos con tarjeta de crédito. La factura de ayuda al coronavirus y los reguladores gubernamentales han exigido a la industria que proporcione a los prestatarios adaptaciones y alivio sin tener que reportar estos préstamos como problemáticos en sus balances, que de lo contrario requerirían que los bancos reporten como pérdidas.

En ausencia de estos programas y regulaciones, no está claro si la morosidad sería mayor, al menos en papel.