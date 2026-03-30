El martes es tu última oportunidad para viajar en el tranvía de Washington D.C.

El tranvía de Washington D.C. prestó servicio a los residentes del Distrito durante una década. Pero a partir del martes, dejará de funcionar definitivamente.

El servicio finaliza oficialmente el 31 de marzo, que es el último día que operará en su ruta a lo largo de H Street y Benning Road en el noreste de la ciudad.

El tranvía de Washington D.C. se inauguró en 2016 como una línea única que recorre 3,5 kilómetros entre la estación Union Station y los límites del antiguo recinto del estadio RFK.

Pero nunca alcanzó el número de pasajeros previsto y los funcionarios del Departamento de Transporte del Distrito afirmaron que su mantenimiento era demasiado costoso. Además, el Consejo del Distrito de Columbia recortó su financiación en el presupuesto de 2026.

La alcaldesa Muriel Bowser había hablado de sustituir la línea de tranvía por un sistema de autobuses eléctricos, pero no existen planes concretos para esa opción.

El cierre se produce un año antes de lo previsto inicialmente: en marzo de 2027.

El autobús D20 de WMATA, que recorre el corredor de la calle H, es una alternativa al tranvía que está siendo clausurado.