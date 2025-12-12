El frío intenso sigue presente en la región de DC y la nieve podría aparecer

De cara al fin de semana, el área de DC se encamina a marcar su segunda ráfaga de clima invernal, ya que se pronostica que la región posiblemente recibirá hasta 3 pulgadas de nieve.

La primera nevada de la temporada de la semana pasada no fue mucha: se quedó en la carretera y luego se derritió en pocos días.

“Otro día frío con temperaturas máximas de unos 10 grados por debajo de lo normal”, dijo la meteoróloga de 7News First Alert, Eileen Whelan.

El viernes las condiciones serán secas en el área metropolitana de DC, con vientos que disminuirán, nubes que aumentarán y temperaturas rondarán los 30 grados por la tarde.

Una alerta de frío extremo está vigente en el condado de Montgomery, Maryland, hasta las 3 p. m. del viernes. Se espera que la sensación térmica alcance temperaturas superiores a los -6 °C.

De manera similar, el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de DC dijo en una publicación en X que DC estará bajo alerta fría hasta las 9 a. m. del viernes.

Whelan dijo que los residentes de toda la región deben anticipar «grandes cambios climáticos a medida que nos acercamos al fin de semana».

La nubosidad aumentará gradualmente durante la noche, lo que traerá nevadas al centro de Virginia. Podrían aparecer algunas lluvias el sábado por la tarde. Una ráfaga de aire frío llegará el sábado por la noche.

La verdadera preocupación meteorológica llegará el domingo y el lunes, gracias a los fuertes vientos helados.

“Las temperaturas estarán bajo cero”, dijo Whelan. “Con vientos racheados, tendremos sensaciones térmicas de entre 10 y 15 °C”.

También se espera nieve en el noreste de Maryland y el área metropolitana de Washington D. C. el domingo por la mañana. Los socios meteorológicos de WTOP en 7News están monitoreando el clima del domingo bajo una alerta invernal, ya que existe la posibilidad de nevadas moderadas a fuertes al noreste de Washington D. C.

«Vístase muy abrigado si va al juego de los Commanders el domingo», dijo Whelan.

PRONÓSTICO

VIERNES: Mayormente nublado. Máximas

: 35-4.

Vientos: Oeste 5-10 mph.

La semana termina con frío constante. Las máximas rondarán los 30 grados, pero el viento será más ligero que el jueves. Las nubes predominarán durante la mayor parte del día, con un sistema que pasa hacia el suroeste. Existe la posibilidad de una nevada pasajera; muchas se mantendrán sin precipitaciones. El cielo se despejará después del atardecer, con temperaturas en torno a los 30 grados para sus planes del viernes por la noche.

VIERNES POR LA NOCHE : Aumento de nubes

Mínimas: 23-30

Vientos: Sur 5 mph

Las nubes aumentarán antes de nuestro próximo creador de clima y las temperaturas caerán por debajo del punto de congelación en toda el área.

SÁBADO: Mayormente nublado; chubascos de lluvia/nieve al final de la tarde.

Máximas: 7-8 ° C.

Vientos: Suroeste de 8-16 km/h

. El sábado se prevé seco durante el día, con máximas en los 4 °C y vientos relativamente suaves. Un meteorólogo que se aproxima traerá más nubes antes de una mezcla invernal que podría formarse después de las 22:00. El aire más frío entrará durante la noche, ya que toda la precipitación se convertirá en nieve.

DOMINGO: ALERTA DE INVIERNO

Nieve por la mañana temprano; mucho frío y vientos fuertes.

Temperaturas: Bajando de 30 a 20 grados.

Vientos: Noroeste de 10 a 20, ráfagas de 30 mph

. Existe la posibilidad de que te despiertes el domingo por la mañana con un manto de nieve. Las últimas indicaciones sugieren entre 1 y 3 pulgadas de nieve. El domingo se asentará aire muy frío con temperaturas que bajarán durante el día. Con el viento racheado, la sensación térmica bajará de 20 a 11 grados y de un solo dígito al anochecer.