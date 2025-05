El director del FBI, Kash Patel, dice que la agencia dejará su sede en DC

La sede del FBI abandonará el edificio J. Edgar Hoover en la Avenida Pennsylvania en DC, según el director de la oficina, Kash Patel.

Patel, quien hizo el anuncio en un breve clip el viernes en el programa Mornings with Maria de Fox, calificó el edificio como «inseguro para nuestra fuerza laboral».

La medida trasladaría a 1.500 empleados a varias ubicaciones en todo el país.

El FBI cuenta con 38.000 empleados cuando está al 100% de su personal, lo cual no es el caso. En la región de la capital nacional, en un radio de 80 kilómetros alrededor de Washington, D. C., había 11.000 empleados del FBI. Eso representa aproximadamente un tercio de la fuerza laboral. Un tercio de los delitos no ocurren aquí, así que estamos retirando a 1.500 de ellos y desplazándolos fuera de la ciudad, declaró Patel a Fox.

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo en una declaración que la sede del FBI en la ciudad “mantiene a Estados Unidos más seguro”.

El Distrito y nuestra región cuentan con numerosos sitios donde el FBI puede cumplir su misión en instalaciones seguras, modernas y protegidas, y estamos listos para ayudarlos a encontrar tanto alquileres temporales como un hogar permanente. Un D.C. seguro y hermoso requiere un socio federal comprometido que mantenga la capital de nuestra nación como un símbolo de la fuerza estadounidense, escribió.

Bowser aparentemente se refería a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo que prometía hacer que la capital de la nación fuera «segura, hermosa y próspera» mediante la creación de un grupo de trabajo integrado por miembros de varias agencias federales para abordar las políticas de delincuencia e inmigración.

El senador de Maryland, Chris Van Hollen, dijo que existe cierta confusión en torno al traslado de esos empleados.

Más de 900 de ellos son puestos vacantes, que se trasladarán a otras oficinas del país, incluyendo, por ejemplo, 40 agentes adicionales del FBI en Baltimore. Así que eso no es un problema. Son puestos vacantes. Respecto a los otros 500, quizás, se requerirá notificación al Congreso y, en última instancia, el Congreso, en conjunto, podrá decidir si los aprueba o no, dijo Van Hollen.

Patel no dijo dónde podría ubicarse la nueva sede.

Después de un debate de 15 años, el FBI anunció en noviembre una mudanza a Greenbelt, Maryland, pero el presidente Trump dijo a principios de este año que planeaba detener esa reubicación.

Necesitan una nueva sede. Greenbelt ya ha sido seleccionado: somos la vía más rápida para lograr algo; tenemos un sitio listo para funcionar y fondos reservados para ello. Estoy de acuerdo con él en que debemos salir de Washington D. C. Vengan aquí; podemos lograrlo más rápido que en cualquier otro lugar del país”, dijo el representante Glenn Ivey, demócrata por el 4.º Distrito de Maryland, que incluye Greenbelt.

Aunque Ivey dijo que parece una obviedad, es difícil predecir el próximo movimiento de la administración.

Es difícil tener confianza en la administración Trump, porque nunca se sabe qué van a hacer. Pero esto es fácil desde el punto de vista del cumplimiento de la ley y la búsqueda del camino más sencillo. Ya está definido tras 15 años de trabajo para lograrlo, dijo Ivey.