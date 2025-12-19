El despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Washington puede continuar

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país puede continuar por ahora, al suspender un fallo de un tribunal inferior que había ordenado poner fin a la presencia de las tropas.

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia resolvió que Donald Trump podría prevalecer en su argumento de que el presidente “posee un poder único” para movilizar a la Guardia en Washington, que es un distrito federal.

El fallo detiene la implementación de la opinión y orden del 20 de noviembre de la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Jia Cobb, y reafirma que los residentes y visitantes de Washington verán de manera habitual a miembros de la Guardia hasta bien entrado 2026.

Cobb había determinado que el despliegue invade ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir a las fuerzas del orden en el Distrito de Columbia.

La decisión unánime de 32 páginas emitida el miércoles también señaló que otros factores favorecen a la administración republicana, entre ellos la “disrupción en la vida de miles de miembros del servicio”, así como lo que describió como el interés del presidente “en la protección de las funciones y la propiedad del gobierno federal dentro de la capital del país”.

Los jueces concluyeron que el distrito “no ha identificado ningún daño continuo a sus intereses legales”.

El fallo reconoció que la administración tiene un caso sólido para su apelación.

La Guardia ha estado en Washington, D.C., desde finales de agosto, cuando comenzó el aumento de la presencia de las fuerzas federales del orden. Aún está por verse cuánto tiempo planeaba la administración Trump mantener a la Guardia Nacional en el Distrito.

La Oficina del Fiscal General de D.C. indicó que era posible que las tropas se mantuvieran en la capital del país más allá del verano de 2026. En documentos judiciales, el fiscal general Brian Schwalb argumentó que la Guardia estaba siendo utilizada como una fuerza policial militar federal, lo que, según afirmó, violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas de EE.UU. realizar funciones de aplicación de la ley dentro del país.

Este fallo se produce tres semanas después del ataque tipo emboscada en el Distrito que causó la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejó gravemente herido a Andrew Wolfe, de 24.