El demócrata Lamont Bagby gana las elecciones especiales del Senado de Virginia

El demócrata Lamont Bagby ganó cómodamente una elección especial el martes para ocupar el puesto vacante en el Senado de Virginia con sede en Richmond que anteriormente ocupaba Jennifer McClellan, según muestran los resultados no oficiales del Departamento de Elecciones del estado.

Los resultados muestran a Bagby con alrededor del 90% de los votos en la contienda contra el candidato republicano Stephen Imholt, con informes de casi todos los recintos. The Associated Press no está tabulando ni anunciando la carrera.

La victoria de Bagby en el Distrito 9, fuertemente demócrata, significa que la división de partidos de la cámara alta de la Asamblea General seguirá siendo la misma: 22-18.

“Para todos los que se unieron a nosotros y para los que no, sepan que este asiento les pertenece y mi puerta siempre estará abierta”, dijo Bagby en un comunicado. “Juntos, haremos grandes cosas por las familias de Virginia, desde reducir los costos para los trabajadores de Virginia y proteger los derechos de los trabajadores, hasta garantizar viviendas más accesibles y fortalecer el muro de ladrillos de los demócratas contra los ataques republicanos a los derechos reproductivos, los derechos de voto y la educación pública. lo haremos”.

El escaño quedó vacante después de que McClellan fuera elegido miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. en una elección especial realizada en febrero para llenar la vacante creada por la muerte del representante Don McEachin. Bagby buscó brevemente la nominación demócrata para esa contienda antes de retirarse y respaldar a McClellan .

Su victoria establecerá otra elección especial para llenar el distrito de la Cámara de Delegados del condado de Henrico que ha representado desde 2015.

El noveno distrito del Senado incluye el condado de Charles City y partes de los condados de Richmond, Henrico y Hanover. Bagby, presidente del Caucus Negro Legislativo de Virginia, superó con creces a Imholt en la contienda, recaudando más de $200,000 en comparación con los $580 de Imholt, según documentos de financiamiento de campaña compilados por el Proyecto de Acceso Público de Virginia no partidista.

Bagby servirá por el resto del mandato de McClellan, que implicará una sesión de un día el próximo mes para considerar los vetos del gobernador republicano de Virginia Glenn Youngkin y las enmiendas propuestas a la legislación y cualquier sesión especial que pueda convocarse. Luego, él y todos los demás candidatos a la Asamblea General se enfrentarán a la elección bajo nuevas líneas en las elecciones generales de noviembre.

Imholt, un gerente de proyecto jubilado que anteriormente se desempeñó en el gobierno local en Illinois, admitió. En una entrevista telefónica, elogió a Bagby por armar una campaña sólida en un plazo breve y lo felicitó por la victoria.