El costo de vida en el área de DC

El costo de todo está subiendo y existe una preocupación generalizada de que el área de Washington D. C. pueda caer en una recesión. A menudo, lo que se consideraría un ingreso de clase media en la mayor parte del país no alcanza para la región de Washington D. C., y la situación se está volviendo cada vez más difícil.

Independientemente de si usted es propietario de su propia casa o la alquila, sobrevivir se está convirtiendo en una lucha para muchas familias, lo que les lleva a preguntarse si es momento de mudarse a otro lugar.

Dejar su hogar en Bowie, Maryland, y mudarse a otro estado era algo que Daniel y Monica Gardner imaginaban que ocurriría al llegar a la edad de jubilación. Ahora, quizá no esperen más. De hecho, están considerando trabajos en otras partes del país, y su situación se ha agravado aún más por el reciente despido de Daniels del gobierno federal.

El costo de vida en los ‘niveles de California’

«Estamos lejos de la familia, lejos de todos», admitió Daniel. «Pero aquí el costo de vida es casi el mismo que el de California».

La pareja ha intentado recortar gastos; él se encarga del mantenimiento de sus coches y la edad combinada de ambos supera los 40 años. Pero tienen dos hijos, ambos autistas, y ya se trate de servicios públicos, seguros, impuestos o sí, la comida, todo se vuelve cada vez más caro.

“He notado que la factura del supermercado prácticamente se duplicó hace unos tres años”, dijo Mónica. “Nos costaba unos $120 comprar comida para una semana. Y en los últimos dos años, he estado gastando entre $240 y $250 en comida para una semana, generalmente comprando lo mismo”.

Eso es incluso después de dividir sus franjas de comestibles en diferentes tiendas alrededor de Bowie, aprovechando los costos más bajos para ciertos productos y cupones en otras tiendas.

“Realmente te das cuenta de lo rápido que se va el dinero y cómo hay que hacer recortes”, dijo Daniel.

Es una sensación de ansiedad, compartida por familias de toda el área de Washington D. C. Incluso quienes hacen todo bien pueden tener dificultades. Pero sin importar sus ingresos, a menudo las familias no tienen el mejor plan.

Crea y haz seguimiento de tu presupuesto

«La mayoría de las personas no tienen presupuestos», dijo John Bell, propietario y planificador financiero principal de Free State Financial Planning en Maryland.

Lleva un registro minucioso de tu presupuesto y, al menos, sabrás adónde va tu dinero y tendrás la oportunidad de redirigirlo o usarlo como desees. La claridad ayuda mucho, porque si entiendes adónde va tu dinero, puedes hacer cambios intencionales, dijo Bell.

La mayoría de los planificadores recomendarán lo que se llama la regla 50-30-20: una forma simplista de dividir sus ingresos, aunque un poco más complicada en lugares con un alto costo de vida, como este.

“La idea es que gastes aproximadamente el 50% en tus necesidades, como vivienda, electricidad, comida, préstamos estudiantiles; cosas que, a falta de una mejor palabra, no son discrecionales”, dijo Bell. “Tienes que gastarlas para sobrevivir”.

Luego usas el otro 30% para tus necesidades. Y ese 30% podría ser cosas como vacaciones, salir a comer, deportes, actividades, lo que sea —añadió—. El 20% restante está en ahorros.

Dado que la vivienda y los servicios públicos se han disparado en los últimos años, admite que la estrategia 50-30-20 podría no funcionar bien para todos.

“Donde la vivienda es más cara que en otras zonas del país, podrías gastar más de la cantidad recomendada”, dijo Bell. “Quizás necesites cubrir el 70% de tus necesidades… y luego quizás digas: ‘Bueno, solo el 10% son deseos, o quizás solo puedo ahorrar el 10% restante’”.

Las aplicaciones pueden ayudar a realizar un seguimiento de los gastos

Bell dijo que hay aplicaciones móviles que pueden ayudarle a realizar un seguimiento efectivo de sus gastos, diseñadas para alentarlo a tomar las decisiones correctas, aunque a veces difíciles.

Alguien con buen manejo de hojas de cálculo puede crear su propio plan de seguimiento y ver dónde podría necesitar ajustar sus gastos. Y en casos graves, algunos planificadores financieros como Bell ofrecen su trabajo con descuento o incluso de forma gratuita para ayudar a alguien a empezar.

“Si comienzas con pasos muy pequeños y mensurables, podrás progresar”, afirmó Bell.