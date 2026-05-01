EcoLatinos celebró el Día de la Tierra plantando árboles

En conmemoración del Día de la Tierra, ecoLatinos organizó una jornada comunitaria de plantación de árboles en North Diamond Farms Park, en la ciudad de Gaithersburg, Maryland, donde se plantaron 100 árboles nativos con el apoyo de participantes capacitados, voluntarios y aliados locales. El evento también marcó un hito importante: la graduación de la primera cohorte de paisajistas formados en mejores prácticas de manejo a través del programa Urban Forestry Training.

La iniciativa refleja la misión continua de ecoLatinos como organización ambiental sin fines de lucro dedicada a promover la educación, el desarrollo de la fuerza laboral y la protección del medio ambiente en comunidades latinas mediante formación accesible y culturalmente pertinente.

Como parte del programa, los paisajistas latinos participaron en la plantación de árboles como práctica de campo, aplicando las habilidades adquiridas en sesiones teóricas y entrenamiento práctico. Antes de la actividad, los participantes completaron un currículo integral impartido por arboristas y expertos de Casey Trees y Bartlett Tree Experts. La capacitación incluyó temas como biología de los árboles, identificación de especies, estándares de plantación y protocolos de mantenimiento.

Al combinar la formación técnica con la experiencia en el campo, el programa busca fortalecer la capacidad de trabajadores locales para apoyar y sostener la salud del dosel urbano a largo plazo.

ecoLatinos expresó su agradecimiento a la ciudad de Gaithersburg por su alianza, así como a los voluntarios, instructores, egresados del programa y nuevos graduados que hicieron posible el éxito del evento.

La participante Elizabeth Enriquez Ortiz destacó el impacto del programa, señalando que la capacitación le brindó conocimientos técnicos y habilidades prácticas que ahora aplica en su trabajo profesional de jardinería, incluyendo la plantación y el mantenimiento de árboles nativos.

La organización enfatizó que su labor ambiental va más allá del Día de la Tierra, reafirmando un compromiso continuo con la educación, el empoderamiento y la acción colectiva en favor de la sostenibilidad ambiental y la resiliencia comunitaria.

ecoLatinos continuará ofreciendo sesiones del programa Urban Forestry Training en otoño. Para más información, visite www.ecolatinos.org, llame al 240-564-1256 o escriba a ecolandscaping@ecolatinos.org.