Dos muertos tras un incendio en una vivienda

Dos personas fueron encontradas muertas en el lugar de un incendio en una casa el jueves por la mañana en Herndon, Virginia, según el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax.

Los bomberos respondieron a los informes de un incendio en una casa en Shellbark Place, cerca de Folly Lick Park en Dranesville, poco después de las 7 de la mañana. Los equipos extinguieron el fuego y, después de registrar la propiedad, encontraron dos víctimas.

Todavía se investigan las causas del incendio y las autoridades no han revelado la identidad de las dos personas.