DC ocupa el segundo lugar en la lista de las mejores ciudades para graduados universitarios

El área de DC tiene más de 400,000 estudiantes inscriptos en colegios y universidades del área, según la Asociación Económica de Washington DC, y muchos de ellos se graduarán esta primavera.

Decidir quedarse en DC después de graduarse puede ser una buena opción.

Apartment Advisor clasifica a Washington D. C. como el segundo lugar en su lista de las Mejores Ciudades para las Calificaciones Universitarias de 2025, detrás de Salt Lake City, Utah. La lista no solo incluye oportunidades laborales después de la graduación, sino también aspectos como la vida nocturna, la facilidad de movilidad, la proporción de población joven y el costo de vida.

Washington D. C. no es conocido por ser una zona económica, ya que el alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación supera los $2,200. Sin embargo, Apartment Advisor afirma que Washington D. C. ocupa el segundo lugar en proporción de población con al menos una licenciatura, el segundo en ingresos promedio más altos para quienes poseen una licenciatura y el tercer lugar en densidad de restaurantes per cápita.

«Si te interesa conocer a otros recién graduados con vocación educativa y profesional, los encontrarás aquí», dijo Apartment Advisor sobre DC. «Si buscas algo más que ascender en la escala corporativa o gubernamental, no te preocupes. Aquí también encontrarás una mentalidad de ‘trabajar duro, divertirse duro'».

El 65,9% de los residentes de DC tienen al menos una licenciatura.

Después de Salt Lake City y Washington, Portland, Maine, ocupa el tercer lugar como «una ciudad pequeña llena de opciones divertidas». Seattle ocupa el cuarto lugar, ocupando el primer puesto por la mayor proporción de residentes con licenciatura o título superior. Charleston, Carolina del Sur, ocupa el quinto lugar por su bajo desempleo y altos ingresos medios.