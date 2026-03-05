Tomaran medidas enérgicas contra los estudiantes que son sorprendidos creando y compartiendo imágenes íntimas

Un cambio propuesto a la guía de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes del Condado de Fairfax describiría consecuencias específicas para los estudiantes que sean sorprendidos creando o compartiendo imágenes íntimas.

La actualización forma parte de la revisión anual de la guía del sistema escolar del norte de Virginia , un documento para estudiantes y familias. Mediante posibles revisiones, el condado podría crear matrices de calificación universales para diversas conductas, aclarar qué se considera discurso de odio y definir qué constituye crear y compartir imágenes íntimas.

“Siempre ha habido estudiantes que dibujan imágenes de profesores u otros estudiantes, pero es muy diferente pasar de bocetos hechos a mano o en una pizarra a representaciones repentinamente realistas de personal o estudiantes en posiciones comprometedoras”, dijo Mateo Dunne, miembro de la Junta Escolar del Condado de Fairfax.

“Y la fácil disponibilidad de estas herramientas, la falta de control sobre algunas de ellas, es impactante”.

La adición caracterizaría las imágenes íntimas como aquellas reales, creadas o alteradas digitalmente, según documentos de la junta escolar. El sistema escolar está considerando definir la creación como estudiantes que producen, editan o generan imágenes digitalmente.

Los cambios se aplicarían a los casos en que se utilicen equipos informáticos de la escuela durante o después del horario escolar, dijo Dunne, y agregó que «en términos de regular la conducta que ocurre fuera del horario escolar, no en los equipos escolares, estos plantean algunos problemas legales que tendrían que resolverse cuando surjan esos incidentes».

Actualmente, dijo, el uso de inteligencia artificial para producir imágenes íntimas es un tipo de mala conducta que “en gran medida no está regulada”.

Dionna Shinn, gerente senior de equidad y conducta estudiantil de la división, dijo que según la propuesta, la disciplina requeriría una revisión y autorización del Título IX.

«Una vez que aprueben formalmente el proceso del Título IX, los estudiantes pueden recibir una suspensión de hasta cinco días según corresponda, una derivación al superintendente de división y una lección de intervención obligatoria», dijo Shinn durante una sesión de trabajo de la junta escolar el martes.

El sistema escolar ha tenido conocimiento de casos de abuso y acoso como resultado de imágenes falsas, dijo Dunne.

“Definitivamente es algo que tenemos que hacer, tanto para proteger a los estudiantes como al personal de posibles situaciones embarazosas y otras consecuencias negativas”, dijo.

Por otra parte, el condado está proponiendo una actualización que, según los líderes, garantizará que los estudiantes que participen en la misma mala conducta en diferentes escuelas reciban el mismo resultado.

Según documentos del condado, esta medida estandarizará las medidas disciplinarias mediante la creación de matrices de calificaciones universales. El distrito propone una implementación gradual durante los próximos tres años escolares.

“Estas fueron una manera importante de abordar lo que hemos hablado cada año que he estado aquí en esta junta, que es que la discreción que se aplica en las escuelas es inconsistente”, dijo el miembro de la junta Ricardy Anderson en la sesión de trabajo.

Otro cambio que se está considerando aclararía qué constituye un discurso de odio y una difamación.

Dunne dijo que la discusión es el resultado de un aumento en el uso de discursos de odio y calumnias.

“Necesitamos abordar eso y asegurarnos de tener claridad sobre cuándo ocurren estos incidentes, cómo los abordamos y diferenciamos entre los niveles de grado; donde un estudiante de segundo grado puede escuchar una palabra en Internet y no entender su significado, versus un estudiante de último año de secundaria que tendrá una mejor comprensión de lo que significa esa palabra en su contexto histórico”, dijo Dunne.

La junta escolar tiene que votar sobre los cambios propuestos a la guía de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes antes de que puedan entrar en vigor.