Cómo las máscaras de oxígeno especiales están ayudando a los bomberos a salvar la vida de las mascotas

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Hyattsville ha tenido máscaras de oxígeno especiales para mascotas disponibles durante aproximadamente una década, por lo que Nick Seminerio no dudó en usarla mientras respondía a un incendio en una casa en Chillum la semana pasada.

Los equipos habían sacado a un perro de la casa, pero los primeros en responder notaron que mostraba signos de inhalación de humo. Tenía dificultad para respirar, estaba letárgico y agotado.

Así que los equipos decidieron usar la máscara de oxígeno para mascotas, que está disponible para los socorristas de Hyattsville y aquellos que trabajan en todo el condado de Prince George.

Después de unos 15 minutos, dijo Seminerio, el perro parecía estar mejorando y se reunió con su familia.

“Desafortunadamente, la familia temía lo peor”, dijo Seminerio. “Poder recuperar a su perro, y mucho menos que lo trataran en el lugar, para que pudieran evitar al veterinario, creo que fue algo realmente positivo para ellos”.

Seminerio, vicepresidente de la agencia de voluntarios de Hyattsville, dijo que han tenido máscaras de oxígeno para mascotas durante años, las cuales fueron pagadas mediante una donación. Fueron actualizadas recientemente y se han utilizado dos veces en el último año en casos de incendios domésticos en los que hay mascotas rescatadas.

“Si tenemos un humano que necesita tratamiento, obviamente tendrá prioridad”, dijo Seminerio. “Pero cuando podemos, tenemos los recursos para tratar a una mascota”.

Los bomberos aprenden a usar las máscaras de oxígeno para mascotas como parte de su entrenamiento, dijo Seminerio. Al evaluar a las mascotas, buscan síntomas de inhalación de humo que también aparecen en los humanos: letargo y dificultad para respirar.

Las máscaras se parecen a las máscaras de oxígeno para humanos, pero vienen en varios tamaños para adaptarse a gatos y perros.

“Ayuda a brindarles a nuestros perros y gatos el oxígeno que necesitan después de un incendio”, dijo Seminerio.

En las dos últimas ocasiones en que los bomberos han usado las máscaras, Seminerio dijo que cuatro mascotas las han tolerado bien y que “mejoraron sus síntomas”.

En el lugar del incendio de Chillum, la recuperación del perro ofreció una sensación de cierre.

“No solemos ver ese lado de este trabajo”, dijo Seminerio. “Simplemente ver la emoción de la familia de que no solo han recuperado a su mascota, sino que también la estamos tratando nosotros”