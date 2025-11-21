El Nobel de la Paz Machado será «prófugo» si abandona Venezuela, dice el fiscal general a la AFP

El fiscal general de Venezuela dijo el jueves a la AFP que la noble de la Paz y líder opositora María Corina Machado será considerada «prófuga» si abandona el país.

Machado asegura desde la clandestinidad que está en Venezuela, aunque ha expresado su intención de viajar a Noruega para recibir el galardón. El Nobel de la Paz se entregará el 10 de diciembre en Oslo. Varios gobernantes latinoamericanos han dicho que acompañarán a Machado ese día.

«Al estar fuera de Venezuela y tener numerosas investigaciones de carácter penal, se considera prófuga», afirmó el fiscal Tarek William Saab sobre Machado, señalada, según dijo, por «actos de conspiración, instigación al odio, terrorismo».

Saab dijo que Machado también es investigado por su «llamado a invadir a Venezuela» al apoyar el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Estados Unidos movilizó el mayor portaaviones del mundo junto a otros buques de guerra y aviones de caza para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente Nicolás Maduro asegura perseguirn su derrocamiento.

El fiscal dijo además que «más de 100 mercenarios» son procesados ​​por el Ministerio Público venezolano. Los vinculan a aviones contra Maduro desarrollados por la agencia de inteligencia estadounidense CIA.

«Hay decenas de mercenarios de más de 30 nacionalidades, todos esos mercenarios están vinculados a la CIA», dijo.

Las autoridades anunciaron hace un mes el arresto de presuntos colaboradores de la CIA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que Maduro tiene los días contados y autorizó operaciones clandestinas de la CIA en Venezuela.

La operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó hasta ahora más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Caracas tacha estos bombardeos de «ejecuciones extrajudiciales».

Washington tiene previsto además declarar como organización terrorista al supuesto cartel que encabeza Maduro.

Una declaratoria de este tipo de soporte legal a una acción militar contra el país, aunque Trump ha mostrado igualmente su intención de reunirse y hablar con Maduro.