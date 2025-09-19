Commanders regresan a DC

El Concejo de DC aprobó un proyecto de ley enmendado para traer un nuevo estadio de los Commanders al campus del Estadio Robert F. Kennedy, pocas horas después de que los Washington Commanders expresaran su preocupación por los cambios de última hora propuestos en la legislación.

La versión enmendada del proyecto de ley del presidente Phil Mendelson fue aprobada, incluyendo dos enmiendas presentadas por los concejales Wendell Felder y Trayon White.

“Los Washington Commanders escriben para expresar nuestra profunda preocupación respecto a las nuevas exigencias de último minuto propuestas por el Concejo apenas unas horas antes de la votación final sobre la Ley de Reurbanización del Campus Robert F. Kennedy de 2025”, decía una carta enviada por Mark Clouse, presidente del equipo, al Concejo de DC el miércoles.

La alcaldesa Muriel Bowser escribió a Mendelson el miércoles por la mañana advirtiendo en contra de que el Concejo añadiera requisitos adicionales más allá de la enmienda del presidente Phil Mendelson. Tras la aprobación del proyecto de ley, escribió en redes sociales: “Este es el paso final para asegurar nuestro futuro en el nuevo Estadio RFK”.

Una enmienda, que no fue aprobada, habría cobrado a los Commanders $10 millones si se incumplía un plazo del desarrollo, además de crear un incentivo financiero para el desarrollo temprano —posponiendo el pago de la renta a precio de mercado. Esa no pasó. Tampoco fueron aprobadas enmiendas que buscaban proporcionar asistencia en renta y servicios públicos para que los inquilinos no fueran desplazados si aumentaban los alquileres de viviendas en el futuro desarrollo.

“Muchas de estas propuestas afectan significativamente nuestra capacidad de entregar este proyecto tal como fue concebido y restringirán el valor que este proyecto aportaría”, decía la carta de los Commanders. “Estas enmiendas podrían limitar o incluso impedir la construcción, reducir la capacidad del RFK de atraer eventos importantes, limitar la capacidad de la ciudad de cumplir con la propuesta de vivienda y obstaculizar la participación de CBEs en el proyecto. Además, los sindicatos han manifestado su incomodidad con los cambios propuestos y están presionando en contra de más enmiendas al acuerdo. La mayoría no quiere que estas enmiendas afecten nuestra capacidad de entregar un estadio de clase mundial con un desarrollo de uso mixto de primer nivel”.

“Advierto firmemente al Concejo en contra de crear penalidades o requisitos adicionales que puedan socavar la capacidad del Distrito de cerrar el acuerdo y traer de regreso a los Commanders a DC”, dijo la alcaldesa en la carta.

